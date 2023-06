Apple: nuovi device in arrivo

Archiviato il Vision Pro, Apple può ora concentrarsi su tutti gli altri device che arriveranno da qui sino alla prima metà del prossimo anno.

Apple: quali device ci aspettano?

Il lavoro sul Vision Pro è appena iniziato e secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, Apple starebbe già pensando alla seconda generazione di visori oltre che a un visore di fascia bassa.

- Advertisement -

Per il modello attuale la Mela ha intenzione di finalizzare il sistema operativo visionOS, che solo nei giorni scorsi è divenuto disponibile per gli sviluppatori. C’è poi la funzione EyeSight, che consente al visore di mostrare agli altri gli occhi dell’utente durante l’uso. Miglioramenti relativi all’hardware saranno necessari per cercare di rendere il visore un po’ più comodo. Il tempo a disposizione di Apple, anche se può sembrare ancora molto, è decisamente poco.

I nuovi device

Oltre al Vision Pro Apple sta anche lavorando a tanti “aggiornamenti” e alla nuova generazione di device. Ci sarebbero in arrivo l’Apple Watch Series 9 e una versione aggiornata dell’Ultra, un MacBook Pro da 13 pollici, un MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con M3 Pro e M3 Max.

- Advertisement -

In arrivo anche nuovi iMac con schermi da 24 pollici e un 30 pollici in fase di sviluppo. In ultimo arriveranno nuove versioni di MacBook Air, iPad Pro rinnovati con schermi OLED e un nuovo iPad Air per sostituire l’attuale modello basato su M1.