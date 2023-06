Apple Vision Pro: la sfida della Mela al Metaverso

La Mela irrompe sul mercato dei visori col suo Apple Vision Pro, nonostante la crisi del Metaverso e il disinteresse generale verso la realtà virtuale.

Apple Vision Pro: qual è la strategia della Mela?

In un momento in cui l’interesse nei confronti del Metaverso di Facebook è ai minimi storici, l’azienda di Cupertino lancia sul mercato l’Apple Vision Pro. L’opposto di quanto ha fatto Microsoft, che oltre ad aver licenziato 11.000 dipendenti lo scorso marzo ha chiuso AltspaceVR, la piattaforma di realtà virtuale acquisita nel 2017.

Il mercato dei visori è in crisi, secondo quanto riportato da Bloomberg, eppure la Mela sembra sicura della propria strategia: il suo visore arriverà presto e costerà 3.500 dollari. Intanto gli azionisti mostrano scetticismo e le azioni della Mela vanno giù.

Un debutto freddo

Nella giornata del debutto del Vision Pro, la Mela ha chiuso con un calo in Borsa, per poi perdere ancora terreno. Il nuovo device ha lasciato freddi gli azionisti, che visto il momento non credono molto nella strategia della società. Dal punto di vista tecnico, poi, suscita perplessità il fatto che il dispositivo non sia wireless e abbia una batteria ingombrante e che garantisce “solo” due ore di autonomia. Insomma, non il debutto che la Mela sognava.