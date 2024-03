Aprile 2024 su Cartoonito

HEY DUGGEE – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 3 aprile tutti i giorni alle 16.20.

Il Club dei Lupetti è pronto a tornare su Cartoonito (46 del DTT) con i nuovi, attesissimi episodi della di HEY DUGGEE, lo show che nel corso degli anni si è aggiudicata ben 3 BAFTA AWARDS (2016, 2018 e 2022).

La serie britannica – creata da Grant Orchard e prodotta da Studio AKA in collaborazione con BBC Studio – è dedicata al target prescolare e vede protagonista il grosso cagnolone Duggee amatissimo dai bambini e dai loro genitori.

Finalmente, i fan dello show potranno gustarsi tante nuove puntate inedite ricche di avventure che coinvolgeranno ancora una volta i mitici Lupetti.

Duggee è il leader del Club dei Lupetti, una sorta di organizzazione scout dedicata ai più piccoli. Ogni episodio di questa divertente serie animata inizia con Duggee che accoglie i “Lupetti”, un gruppo di piccoli e curiosi personaggi. Tra questi, il dolcissimo Tag il rinoceronte, Happy il coccodrillo sempre allegro, Betty il polpo particolarmente intelligente e fantasioso, Roly l’ippopotamo iperattivo e la sempre entusiasta Norrie, una topolina allegra e chiacchierona.

Paziente, sensibile, affettuoso ma con un carattere fermo, Duggee non ha bisogno di parole, gli basta un “Woof!” per farsi seguire dai lupetti e per tenere sotto controllo la situazione. Duggee riesce ad incanalare le infinite energie dei piccoli in attività divertenti e a guidarli in tutte le nuove situazioni.

In ogni puntata il cagnolone propone ai lupetti un’attività

(dal disegno, alla cucina, lo sport ecc) che li porterà a divertirsi, a conoscere nuove cose e a conquistare il distintivo del giorno che mostreranno con orgoglio ai genitori quando sarà il momento di tornare a casa.

Sotto la guida sicura e paziente del simpatico cagnolone, i piccoli scopriranno molte cose sul mondo che li circonda ed affronteranno con tante risate numerose situazioni buffe.

Duggee and the Squirrels march together in unison

Le loro avventure, decisamente comiche, incoraggiano i bambini a risolvere attivamente e con un approccio positivo problemi ed imprevisti. Lo show, insegna ai più piccoli l’importanza di fare movimento, di giocare attivamente e di pensare con la propria testa, senza mai dimenticare il divertimento.

La grafica semplice e lineare, i colori sgargianti, il tono poco didascalico e allegro rendono la serie facilmente fruibile dagli spettatori più piccoli.

I BigFoot – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV ASSOLUTA

Dall’8 aprile tutti i giorni alle 13.40.

Arriva in esclusiva Prima TV su Cartoonito (46 del DTT) una nuova serie dedicata al target prescolare: “I BigFoot”.

I BigFoot, l’ultima famiglia ancora esistente di dinosauri, vive in una piccola e solitaria isola in mezzo al mare.

Strampalati, primordiali, spesso pasticcioni, i BigFoot vivono la loro vita assaporando ogni emozione, risata o sconfitta, sapendo di poter contare sempre l’uno sull’altro.

La famiglia è composta da: Mammamia, inventrice provetta, infinita fonte di energia e pilota di ogni avventura; Papatuk, il papà un po’ fifone, spesso un bambinone ma sempre pronto a mettersi in gioco, PoPooh il giovane energico e un po’ piantagrane; Pippoo la sorella forte e coraggiosa; Oldfoot, il nonno grande narratore, capace di addormentarsi ovunque; Granny, la nonna smemorata ma con grandi abilità nascoste e UncleRock, lo zio appassionato di musica.

Ogni giorno la famiglia si imbarca in un qualche straordinario viaggio, con l’aiuto del magico vulcano dell’isola capace di trasportarli in qualsiasi luogo loro desiderino.

Più viaggiano più imparano a conoscere l’amore e l’importanza della famiglia in qualsiasi situazione.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora.

A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda. Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini.

Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Marzo 2024 su Cartoonito