Marzo 2024 su Cartoonito

LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 27 febbraio tutti i giorni alle 20.00.

A marzo arrivano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT), i nuovi attesi episodi de LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY.

È il sogno di ogni bambina rimpicciolirsi e giocare nella casa delle bambole dei propri sogni e Gabby, la protagonista del nuovo, originalissimo show – realizzato combinando una parte cartoon e una in live action – aiuterà a farlo.

Con un po’ di magia coinvolgerà i piccoli spettatori nel suo fantastico mondo, in compagnia di irresistibili gattini e con tante strabilianti avventure.

Gabby è una bambina di undici anni ottimista e determinata che accetta i suoi difetti e riesce sempre a trasformare ogni errore in una crescita. È irrefrenabile, ama i gatti – dai quali è circondata! – cucinare e stare insieme ai suoi amici. Ha un vero e proprio talento: quello di mettersi sempre in mezzo a situazioni divertenti, con un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessa e della vita.

Il suo migliore amico Pandy Panda

nel mondo reale è un peluche, ma quando Gabby apre la sua casa delle bambole prende vita! Pieno di energie e amante degli scherzi, è sempre al suo fianco, pronto ad affrontare ogni avventura con un sorriso e uno spuntino.

Dopo aver ricevuto la sorpresa della casa delle bambole dell’episodio attraverso la sua meow meow mailbox, Gabby si prepara in un meticoloso unboxing e, una volta aperta la casa delle bambole, tutto ciò che deve fare è mettere le scintillanti orecchie da gatto e cantare la canzoncina di rimpicciolimento, dando il via a sempre nuove avventure.

I bambini potranno quindi divertirsi insieme a Gabby e agli altri amici gatti – Dolcetto, Birbagatto, Siregatta, Dj Catnip, Gattina Fatina e Cuscigatta- giocando, creando, ballando e imparando nuove cose ogni giorno.

La serie, colorata e vivace, è ricca di musica, avventure e magia, elementi che la rendono unica nel suo genere e assolutamente imperdibile per i piccoli fan del canale.

DINO RANCH – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 4 marzo tutti i giorni alle 16.30.

Le avventure della famiglia Cassidy sono pronte a tornare su Cartoonito (canale 46 del DTT) con i nuovi avvincenti episodi della terza stagione di DINO RANCH.

In questa nuova stagione i protagonisti affronteranno nuove avvincenti sfide ma anche nuovi arrivi al Ranch! Si unirà infatti un baby Dinosauro bisognoso di cura, attenzioni e tutto il loro supporto!

La famiglia vive in una fattoria tutt’altro che ordinaria, gli animali che la popolano, infatti, sono tutti dinosauri. Come giovani allevatori, i piccoli protagonisti imparano le basi del mestiere e assaporano la vita del ranch, che offre loro ogni giorno nuove e imprevedibili sfide.

In questa divertente serie animata

umani e dinosauri vivono insieme e in armonia, in un mondo fantastico che unisce le romantiche atmosfere del Vecchio West con le meraviglie di Jurassic Park, dove al posto dei classici animali da fattoria abitano le specie di dinosauri più disparate. Accanto ai dinosauri addomesticati che vivono e lavorano nel ranch troviamo anche i dinosauri selvaggi che abitano nelle lande oltre i recinti. Ogni dinosauro ha una sua personalità distinta e, sebbene non possa parlare, comunica attraverso un’inconfondibile gestualità.

La famiglia Cassidy è composta da tre fratelli adottivi con i rispettivi dinosauri da compagnia, che sotto l’attenta e costante guida di Papà Bo e Mamma Jane si occupano della loro fattoria. Jon, il fratello maggiore, è il leader del gruppo ed è un amante dell’avventura: coraggioso ed esperto con il lazo, cavalca il fedelissimo Blitz sognando di diventare un esperto cowboy dei dinosauri.

Anche sua sorella Min è una ragazza piena di energia e dal cuore grande, specializzata nella cura degli animali: da grande vuole diventare una veterinaria e cavalca il dolcissimo dinosauro Clover. Completa il trio dei piccoli Dino rancher il fratello minore Miguel, un bambino geniale e molto saggio: la sua specialità sono le invenzioni di ogni genere che possano essere utili al ranch o ai dinosauri che vi abitano. Al suo fianco il triceratopo Tango, dotato di una forza straordinaria e di un’indole docile.

Essere un Dino Rancher significa soprattutto

dare una mano alla famiglia e alla piccola comunità di dinosauri, senza mai dimenticare che l’imprevisto può essere dietro l’angolo: a Dino Ranch, infatti, i problemi da risolvere possono essere grandi… come un T-REX.

Sebbene sia principalmente una fattoria, il ranch è anche un ricovero per dinosauri: una casa temporanea per i grandi rettili in difficoltà che, una volta salvati, vengono curati e nutriti finché non sono abbastanza forti per tornare in libertà. Un lavoro importantissimo in cui Jon, Miguel, Mai insieme ai loro amici dinosauri svolgono un ruolo fondamentale. Una volta che i loro genitori Jane e Bo hanno sistemato un dinosauro salvato in una stalla, spetta proprio ai nostri piccoli Dino Rancher fare tutto il necessario per prendersi cura dei loro pazienti preistorici e riportarli in piena salute.

PROGRAMMAZIONE SPECIALE 8 MARZO

L’8 marzo tutto il giorno.

In occasione della Festa Internazionale della Donna, Cartoonito (canale 46 del DTT) celebra la giornata con una programmazione speciale dedicata ai personaggi femminili più amati del canale: dalla Rancher MIN di DINO RANCH, abile dottoressa dei dinosauri che si prende cura di tutti, all’esuberante LULU’, amica fidata di Simone con cui il giovane coniglio condivide tantissime avventure.

Non mancheranno, inoltre, le amatissime Gabby e Barbie.

BLAZE E LE MEGA MACCHINE – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dall’11 marzo tutti i giorni alle 18.20.

Cartoonito (46 del DTT) è pronto a scaldare i motori con le nuove avvincenti avventure di BLAZE E LE MEGA MACCHINE.

Con i loro giganteschi pneumatici rombano, sfrecciano, saltano burroni e scorrazzano per le strade di Axle City. Sono le automobili ad alta tecnologia Blaze e le Mega Macchine.

Blaze, il protagonista, è la più incredibile di queste macchine, dotata di caratteristiche sorprendenti: può assumere le sembianze di qualsiasi oggetto a motore, dal deltaplano all’aliscafo, a patto che il meccanismo di progettazione sia corretto. È inoltre l’unica mega macchina con un pilota: AJ, un coraggioso ragazzino di 8 anni sempre al suo volante.

I due sono legati da una profonda amicizia e complicità

che permette loro di affrontare ogni situazione con buonumore e senza scoraggiarsi. Infatti, in ogni episodio, Blaze e AJ intervengono per risolvere piccoli e grandi problemi, grazie alla super velocità e alla capacità di Blaze di assumere la forma di qualsiasi oggetto. Ma per farlo hanno bisogno dell’aiuto dei piccoli telespettatori che vengono coinvolti interattivamente per decidere ad esempio l’altezza di una rampa, per saltare un burrone o per capire quale materiale possa galleggiare sull’acqua.

Tra gli altri personaggi, il meccanico Gabby, una bambina di 9 anni che ha molta familiarità con le macchine di ogni tipo. C’è poi Crusher, un trattore egoista capace di tutto pur di vincere. La mega macchina Darington, a cui piace mettersi in mostra con i trucchi e acrobazie. Stripes, un camion Tigre impulsivo, sempre pronto all’azione e all’avventura, può saltare molto bene e i suoi artigli da tigre lo aiutano a salire sugli alberi. Zeg, invece, è il migliore amico di Blaze ed è per metà mega macchina e per metà triceratopo, il suo passatempo preferito è quello di combattere ma, nonostante i suoi tratti animaleschi, è in realtà un’auto dolce e dalle buone maniere.

PASQUA – I MOVIE DI CARTOONITO

Tutti i lunedì alle 19.30.

Cartoonito (46 del DTT) festeggia le vacanze di Pasqua con una programmazione speciale all’insegna di imperdibili movie dedicati a tutta la famiglia.

Si parte il 27 marzo con “Hop” (film del 2011 diretto da Tim Hill).

Quando Fred investe accidentalmente il coniglio pasquale, non ha la minima idea di quello che dovrà affrontare nei giorni successivi. Per salvare la Pasqua, infatti, sarà chiamato a prendersi cura del coniglio e sostituirlo.

Il 28 marzo sarà la volta di “La Gang del Bosco” (film d’animazione in CGI del 2006, diretto da Tim Johnson e Karey Kirkpatrick)

Per sdebitarsi con un grosso orso, un procione ingordo trascina i suoi amici in un posto pieno di leccornie, ma molto pericoloso: la città di Suburbia.

Il 29 marzo arriva “Wallace & Gromit:

La maledizione del coniglio Mannaro” (film d’animazione del 2005 creato in stop-motion diretto da Nick Park).

Wallace e Gromit devono affrontare un terribile coniglio mannaro affamato di verdure e salvare l’annuale Concorso della Verdura Gigante organizzato dall’esplosiva Lady Campanula Tottington.

Il 30 marzo da non perdere “Doraemon – Il film: Nobita e il nuovo dinosauro” (film d’animazione del 2020 diretto da Kazuaki Imai).

Nobita trova casualmente le uova di due piccoli dinosauri: Kyu e Myu. Insieme all’aiuto di Doraemon e dei suoi amici cercherà in ogni modo di proteggerli.

Il 31 andrà in onda “L’ape Maia – Le olimpiadi del Miele” (2018, regia di Noel Cleary e Sergio Delfino).

L’adorabile ape Maia deve salvare il proprio alveare partecipando alle Olimpiadi del miele con i suoi compagni. La squadra, però, è composta interamente da insetti molto maldestri.

Il primo aprile l’appuntamento è con “Bee Movie” (film d’animazione del 2007 realizzato in computer grafica diretto da Simon J. Smith e Steve Hickner).

L’ape Barry B. Benson non vuole rassegnarsi al suo triste destino: produrre miele per tutta la vita. Tuttavia, dopo l’incontro con Vanessa, una fioraia di New York che gli salva la vita, impara a vedere la realtà da un diverso punto di vista.

A chiudere il ciclo, il 2 aprile “Paddington” (film del 2014 diretto da Paul King).

A causa di un terremoto terribile che devasta la foresta pluviale del Perù, la casa di un orsetto viene distrutta ed il cucciolo si reca in Inghilterra alla ricerca di una nuova dimora. Una volta giunto a Londra, viene soprannominato Paddington come una stazione dei treni e trova rifugio presso la famiglia di Henry e Mary Brown.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora.

A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda. Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini. Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Febbraio 2024 su Cartoonito