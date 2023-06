Aragozzini senza freni su Gino Paoli: Serena Bortone imbarazzata

Oggi è un altro giorno si avvia alle sue fase finali. Il talk quotidiano condotto da Serena Bortone a quanto pare non avrà un seguito il prossimo anno e nonostante gli ascolti discreti la giornalista è tra i volti destinati ad un nuovo ruolo. Durante la puntata d’oggi Serena ha intervistato Adriano Aragozzini, storico giornalista e produttore discografico.

Aragozzini si è concesso senza freni alle domande della Bortone e ed è andato ben oltre le aspettative della conduttrice. Oltre a parlare del suo lavoro, il discografico ha fatto riferimento al rapporto speciale nato con alcuni artisti nel corso degli anni. Senza nessuna esitazione Aragozzini ha parlato di Gino Paoli e della sua insolita abitudine che ha prima d’esibirsi.

“Lui prima di cantare, si fa una se*a“. Il cantate glielo confidò quando lavorava come giornalista per Oggi: “Non aveva l’idea di come fosse Gino Paoli all’epoca e gli chiese: lei prima di cantare cosa fa? Errore clamoroso”. Le parole del discografico hanno messo in imbarazzo la Bortone e gli altri presenti in studio che non si aspettavano una dichiarazione così diretta. Da vera professionista la conduttrice è riuscita ad ovviare la situazione e a far cambiare discorso al suo ospite.

Serena Bortone, novità sul suo destino

Il destino professionale di Serena Bortone sembra oggi delineato. Secondo alcune fonti non ufficiali la giornalista dovrebbe migrare su Rai 3 a condurre Le Parole, format a cui oggi fa capo Massimo Gremellini. Altri sostengono che la Bortone potrebbe lasciare definitivamente la Rai.

Oggi è un altro giorno non è stato riconfermato per la prossima stagione tv, la fascia oraria del primo pomeriggio potrebbe essere affidata a Caterina Balivo che torna in Rai dopo l’esperienza a TV8 con un nuovo format di cui oggi non si conosce molto.