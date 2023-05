Arisa, dichiarazioni inattese su la Meloni: Mi piace!

Reduce dall’esperienza d’Amici Arisa in queste ore ha rilasciato alcune dichiarazioni controversie su Giorgia Meloni. La cantante è stata ospite di Peter Gomez nel programma La Confessione dove ha espresso alcune sue posizioni sul governo di Giorgia Meloni e sulla tematica delle comunità LGBTQI+.

Arisa ha riferito d’avere molta stima del primo ministro, le piace il suo modo di fare anche se può non condivide tute le sue idee: “Giorgia Meloni mi piace perché ha molta ca**imma. Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signora Meloni mi piacesse. Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata additata come fascista”.

La cantante ignora le conseguenze delle sue parole. Ama dire quello che vuole ma non può esimersi dalle polemiche visto che è stata madrina del gay pride. Su insistenza di Gomez, Arisa ha spiegato le sue parole: “Non sono posizioni aperte le sue, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno. Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo.“

Arisa: “Dobbiamo smettere di spaventare“

La coach d‘Amici ci tiene a precisare che c’è bisogno d’allargare la rappresentanza gay, occorre parlare di più delle comunità Lgbtqi+ e smettere di spaventare:

“Penso che dobbiamo smettere di spaventare, ma dimostrare che siamo gente wow. La gente che fa un certo percorso e che sceglie liberamente e fa una scelta così difficile, sviluppa una sensibilità maggiore, è un grande dono per la comunità.” Ha poi concluso: “Mi piacerebbe che le persone avessero la pazienza e l’amore di farle capire certe cose, perché lei è veramente una che può portarci ad alti livelli, ha la ca**imma e noi serve una persona così”.