Arisa hot su Instagram: annuncio inaspettato

Sembra che Arisa non sia tra i coach della prossima stagione d’Amici. La cantante avrebbe deciso di dedicarsi alla sua musica e di tornare in tour. Inoltre le piacerebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo, ma per questo l’ultima parola spetta a Amadeus. Non è escluso che Rosalba Pippa, sia la prossima giudice della nuova edizione di The Voice senior il che la riporterebbe in Rai dopo l’esperienza di Ballando con le stelle.

In attesa di rivelare il suo futuro professionale Arisa si diverte sui social. I suoi post invitano alla riflessione, ma spesso anche alla polemica. Personaggio di talento, in alcuni casi sopra le righe l’ex coach d’Amici ha pubblicato una foto decisamente hot, un post accompagnato da una didascalia anomala: un invito a corteggiarla.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”. Questa la didascalia che accompagna le foto d’Arisa completamente nuda. L’annuncio è diventato immediatamente virale. Molti in commenti ricevuti dall’artista, chissà se fra i tanti fans c’e anche la sua anima gemella

Arisa cerca l’anima gemella: “No perditempo“

La cantante di Sincerità ha pubblicato un vero annuncio. E’ alla ricerca dell’anima gemella ed convinta che mostrarsi senza veli sia un modo per far capire quanto è vera come persona: “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico .Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’, fedeltà se meritata e ottima cucina

Ha poi concluso: “Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”. La cantante ha ricevuto tanti like e commenti, anche da persone note come Emma Marrone, che le ha fatto gli auguri di compleanno e Elisa D’Ospina che si è offerta d’aiutarla a fare i casting.