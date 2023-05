Arriva Bimby affettatutto, il nuovo accessorio Bimby. Dove acquistarlo, prezzo e come funziona

In linea con i Food trends 2023 che vedono le verdure tra i piatti più cucinati, Bimby presenta un nuovo accessorio completo, compatto e resistente per tagliare e grattugiare in 4 modalità differenti verdura e frutta.

Con Bimby Affettatutto, anche tantissime nuove ricette sulla piattaforma Cookidoo che lo vedono protagonista. Ecco in anteprima tre piatti ideali per la calda stagione alle porte.

Arriva la bella stagione e arriva anche il nuovo accessorio Bimby firmato Vorwerk per farsi ispirare e creare tante nuove preparazioni in cucina sfruttando la frutta e la verdura di stagione, tanto amata dagli italiani nel periodo più caldo dell’anno.

Bimby – il marchio leader tra i robot da cucina multifunzione – lancia Bimby Affettatutto

L’ultimo arrivato presenta le stesse caratteristiche che da sempre contraddistinguono il prodotto del brand: semplicità, risparmio di tempo ed eccellenza nella preparazione. In linea con i Cookidoo Food Trends 2023, il nuovo accessorio esemplifica perfettamente il costante impegno dell’azienda di rispondere alla diversificazione dei bisogni e dei gusti di tutti sempre più orientati verso il mondo del Veg. Una diversificazione che si riscontra anche tra le ultime proposte di Cookidoo, la piattaforma online di ricette ufficiali Bimby in modalità guidata e che monitora costantemente le tendenze delle preparazioni.

Buone da gustare e belle da vedere, tra le oltre 150 nuove ricette, Bimby propone in anteprima tre piatti ideali per il periodo estivo con frutta e verdura di stagione. Dalla Ratatouille galette, perfetta per la porzionatura e un pasto veloce al lavoro o in movimento, alla Budda bowl di riso, verdure e pollo per chi è alla ricerca di nuovi sapori tipici della cucina fusion senza dimenticare gli addicted della Poké, fino alla Crostata di frutta fresca, dolce immancabile sulle tavole degli italiani in una stagione che vede in assoluto più varianti di frutta fresca.

Nuovo accessorio Bimby Affettatutto completa le funzionalità di Bimby

Compatibile con TM6 e TM5, Bimby Affettatutto è ciò che mancava nelle case dei Bimby-lover. Rappresenta un valido aiuto in cucina e offre diversi vantaggi, tra cui un risparmio di tempo ed energia, l’accesso tramite lo stesso accessorio a diverse funzionalità, una cottura uniforme dovuta a un taglio delle verdure in pezzi perfettamente uguali, e un aspetto invitante per i piatti da presentare sulle proprie tavole.

Il nuovo accessorio si compone di 5 parti – di materiale di alta qualità e lunga durata – che consentono di tagliare in modo rapido e preciso e una soluzione di design pratica e intuitiva. Il disco di acciaio dotato di robuste lame presenta due lati differenti con diverse funzionalità. A questo va aggiunto il contenitore che può contenere fino a 800g di frutta e verdura tagliata, il coperchio che dispone di bracci di blocco, così come un foro per mantenere in posizione le diverse forme, e il perno per collegare il contenitore al disco e lo spingitore.

Le funzionalità introdotte sono molteplici: alla possibilità di tagliare, grazie alle due lame, sia in fette spesse che sottili, si affianca quella di grattugiare allo stesso modo e con la stessa semplicità. Facile da assemblare e pulire, consente di affettare e grattugiare gli ingredienti, siano questi frutta, verdura o formaggi stagionati, grazie ad una lieve pressione sullo spingitore. E non solo, per evitare ogni fatica aggiuntiva, il contenitore si posiziona all’interno del boccale di Bimby e, una volta estratto, lo lascia pulito e pronto per una nuova ricetta.

Dove acquistarlo e quanto costa?

E’ possibile acquistare Bimby Affettatutto rivolgendosi a un incaricato alla vendita Bimby oppure sul eShop Bimby. Il prezzo è di € 129,00 IVA inclusa, spedizione gratuita.

Le ricette Cookidoo con Bimby Affettatutto

Tra le numerose ricette di Cookidoo con protagoniste frutta e verdura, Bimby presenta:

Ratatouille galette

Preparazione

Pasta brisèe

1. Mettere nel boccale il burro, la farina, l’acqua e il sale, impastare: 20 sec./vel. 6. Se necessario aggiungere 1 cucchiaio di acqua e impastare: 20 sec./vel. 6.

2. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro, compattarlo in una palla e appiattirla in un panetto. Avvolgere il panetto nella pellicola trasparente e riporre in frigorifero per 20 minuti. Pulire il boccale.

Ratatouille

1. Posizionare una ciotola sul coperchio del boccale e pesare al suo interno le zucchine e i pomodori. Tenere da parte.

2. Posizionare il perno, il contenitore e il disco Affettatutto con lato 1 (affettare) rivolto verso l’alto. Chiudere con il coperchio del contenitore. Inserire le zucchine nella parte larga del foro e posizionare lo spingitore. Affettare/Spesso premendo con lo spingitore. Quando il foro è vuoto, premere la manopola per fermare. Ripetere l’operazione fino al termine delle zucchine. Trasferire il contenuto del contenitore in una ciotola e tenere da parte.

3. Riposizionare sul perno il contenitore e il disco Affettatutto con lato 1 (affettare) rivolto verso l’alto. Chiudere con il coperchio del contenitore. Inserire 1 pomodoro verticalmente nella parte larga del foro e posizionare lo spingitore. Affettare/Spesso premendo con lo spingitore. Quando il foro è vuoto, premere la manopola. Ripetere l’operazione fino al termine dei pomodori. Togliere l’Affettatutto e il perno dal boccale.

4. Preriscaldare il forno a 200°C.

5. Mettere nel boccale i pomodori secchi, l’acqua, l’erba cipollina e il sale, mescolare: 30 sec./vel. 3. Riunire sul fondo con la spatola. Mescolare: 30 sec./vel. 3.

6. Trasferire l’impasto su un pezzo di carta forno leggermente infarinato (40×40 cm) e stendere in un disco (ø 35 cm, 5 mm di spessore). Trasferire la carta forno con la sfoglia su una teglia.

7. Distribuire il mix di pomodori secchi sulla sfoglia, lasciando un bordo di 4 cm. Disporre le fette di pomodoro e di zucchina, alternandole e sovrapponendole, in cerchio (1 fetta di pomodoro con 2-3 fette di zucchina). Iniziare dalla parte esterna della sfoglia, verso il centro. Condire con sale e pepe.

8. Richiudere formando un bordo attorno al composto e spolverizzare le verdure con il Parmigiano Reggiano grattugiato. Spennellare il bordo con del latte e cuocere in forno caldo per circa 35 minuti (200°C) o finché la pasta non sarà gonfia e dorata. Togliere con attenzione dal forno e lasciare raffreddare per 5–10 minuti prima di servire guarnendo con foglie di basilico.

Buddha bowl riso, verdure e pollo (TM6)

Preparazione

Riso

1. Mettere nel boccale l’acqua, il sale e l’olio extravergine di oliva. Posizionare il cestello, sistemare al suo interno il riso, mescolare bene con la spatola e cuocere: 20 min./100°C/vel. 4. Togliere il cestello con l’aiuto della spatola, sciacquare sotto l’acqua fredda, distribuire il riso in 4 ciotole. Tenere da parte, svuotare e pulire il boccale.

Pollo

1. Mettere nel boccale la salsa di soia, l’olio di sesamo e il

pollo, cuocere: 8 min./100°C/vel. 0.5. Trasferire solo il liquido di cottura in una ciotola e tenere da parte.

2. Tritare il pollo: 4 sec./vel. 4. Trasferire il pollo sminuzzato in una ciotola e tenere da parte.

Verdure

1. Posizionare una ciotola sul coperchio del boccale e pesare al suo interno le carote, l’avocado, i pomodori, la cipolla, i cetrioli e la lattuga. Tenere da parte.

2. Posizionare il perno, il contenitore e il disco Affettatutto con lato 1 (affettare) rivolto verso l’alto. Chiudere con il coperchio del contenitore. Inserire la lattuga verticalmente nella parte larga del foro e posizionare lo spingitore. Affettare/Spesso premendo con lo spingitore. Quando il foro è vuoto, premere la manopola per fermare. Ripetere l’operazione fino al termine della lattuga. Dividere la lattuga nelle ciotole con il riso.

3. Riposizionare sul perno il contenitore e il disco Affettatutto con lato 1 (affettare) rivolto verso l’alto. Chiudere con il coperchio del contenitore. Inserire il cetriolo verticalmente nella parte larga del foro e posizionare lo spingitore. Affettare/Spesso premendo con lo spingitore. Disporre le fette di cetriolo nelle ciotole con il riso e la lattuga.

4. Riposizionare sul perno il contenitore e il disco Affettatutto con lato 1 (affettare) rivolto verso l’alto. Chiudere con il coperchio del contenitore. Inserire le cipolle verticalmente, una sopra l’altra, nella parte larga del foro e posizionare lo spingitore. Affettare/Sottile premendo con lo spingitore. Dividere le cipolle nelle ciotole con gli altri ingredienti.

5. Riposizionare sul perno il contenitore e il disco Affettatutto con lato 1 (affettare) rivolto verso l’alto. Chiudere con il coperchio del contenitore. Inserire 1 pomodoro verticalmente nella parte larga del foro e posizionare lo spingitore. Affettare spesso: Affettare/Spesso premendo con lo spingitore. Quando il foro è vuoto, premere la manopola. Ripetere l’operazione fino al termine dei pomodori. Disporre i pomodori nelle ciotole accanto agli altri ingredienti.

6. Riposizionare sul perno il contenitore e il disco Affettatutto con lato 1 (affettare) rivolto verso l’alto. Chiudere con il coperchio del contenitore. Inserire l’avocado verticalmente, uno alla volta, nella parte larga del foro e posizionare lo spingitore. Affettare/Spesso premendo con lo spingitore. Quando il foro è vuoto, premere la manopola. Ripetere l’operazione fino al termine dell’avocado. Disporre l’avocado nelle ciotole con gli altri ingredienti.

7. Riposizionare sul perno il contenitore e il disco Affettatutto con lato 2 (grattugiare) rivolto verso l’alto. Chiudere con il coperchio del contenitore. Inserire le carote preparate nella parte larga del foro e posizionare lo spingitore. Grattugiare/Spesso premendo con lo spingitore. Distribuire le carote grattugiate nelle ciotole accanto all’avocado. Togliere l’Affettatutto e il perno dal boccale. Dividere il pollo sminuzzato nelle ciotole e proseguire con la ricetta.

Salsa allo yogurt e coriandolo

1. Mettere ne boccale il liquido di cottura del pollo tenuto da parte, le foglie di coriandolo, il sale, il pepe, lo yogurt e la maionese, mescolare: 15 sec./vel. 4. Dividere la salsa allo yogurt versandola in ciascuna Buddha bowl e servire decorando con anacardi e foglie di coriandolo.

Crostata di frutta fresca

Preparazione

Pasta frolla

1. Mettere nel boccale lo zucchero e polverizzare: 15 sec./vel. 10. Riunire sul fondo con la spatola.

2. Aggiungere il burro, la farina, l’uovo, il sale e lo zucchero vanigliato, mescolare: 25 sec./vel. 5. Trasferire l’impasto sul piano di lavoro infarinato, formare un panetto e avvolgerlo nella pellicola trasparente. Riporre in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo, pulire il boccale e proseguire con la ricetta.

Crema

1. Mettere nel boccale la panna, il latte, le uova, i tuorli, lo zucchero, l’amido di mais, i semi di vaniglia e il sale, impostare Addensare/100°C. Trasferire in una ciotola capiente e coprire con pellicola trasparente a contatto. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente per 1 ora, poi riporre in frigorifero per 2 ore.

Terminare la preparazione

1. Imburrare una teglia per crostata (Ø 26 cm) e tenere da parte. Su una superficie leggermente infarinata, stendere con il matterello la pasta frolla ad uno spessore di 5 mm e foderare la teglia preparata. Bucherellare la base con una forchetta e riporre in frigorifero per altri 30 minuti.

2. Preriscaldare il forno a 180°C.

3. Riprendere la teglia dal frigorifero, disporre un foglio di carta forno sopra alla pasta e distribuirvi dei fagioli secchi. Cuocere in forno caldo per 10-15 minuti (180°C) fino a quando i bordi saranno leggermente dorati. Senza spegnerlo, togliere con attenzione la teglia dal forno, rimuovere i fagioli