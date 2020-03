Arriva in Italia il nuovo Huawei Mate XS

He future is Now! Con l’arrivo in Italia del nuovo Huawei Mate XS il mercato conosce finalmente un nuovo pieghevole. Non solo Samsung, anche il colosso Cinese Huawei infatti ha creato un proprio dispositivo pieghevole che ha letteralmente stravolto lo status a quo. Per gli interessati sarà possibile procedere con il preordine dal 10 al 20 Marzo.

Era da molto tempo che ormai si attendeva l’arrivo del gioiellino e finalmente gli appassionati di tecnologia potranno approcciarsi ad un device rivoluzionario. Il pieghevole di casa Huawei infatti rappresenta un vero e proprio concentrato di innovazione e tecnologia.

Il modello Samsung è meno estremo rispetto al Mate Xs, Huawei infatti non ha abbandonato il suo progetto originario e ha portato a termine l’impresa di creare uno dei primissimi smartphone pieghevoli top di gamma.

Caratteristiche e prezzo del Huawei Mate XS

Con l’arrivo del Huawei Mate XS finalmente possiamo avere anche un quadro preciso delle sue caratteristiche tecniche. Il processore è una vera e propria bomba, un Kirin 990 5G, ciò che piu affascina però è il design Falcon Wing.

Il device monta un display da ben otto pollici FullWiew che rende obsoleta la tecnologia “infinity display”. Il display è inoltre ripiegabile verso l’esterno ed è stato realizzato con una particolarissima tecnica di casa Huawei. Stiamo parlando di un display composto da due strati di poliimmide aereospaziale congiunti da un adesivo praticamente trasparente.

Huawei Mate XS piegato diventa un vero e proprio dispositivo con doppio display, quello principale da 6,6 pollici e quello secondario da 6,38 pollici. Guardando lo smartphone aperto invece assume le sembianze di un vero e proprio tablet.

Per quanto concerne il comparto fotografico, Huawei Mate XS può vantare una vera e propria SuperSensing Quad Camera. La camera principale, posizionata insieme alle altre, sulla barra laterale conta ben 40 MP, la Grandangolare invece è di ben 16 MP. Lo smartphone possiede anche un vero e proprio teleobiettivo da 8 MP e una fotocamera 3D Depth Sensing Camera.

Se queste sono le caratteristiche e i pregi di questo prodotto rivoluzionario, il prezzo è l’unica nota dolente. Il Mate Xs infatti è lo smartphone (attualmente) più costoso sul mercato. Il suo prezzo di lancio è di ben 2.599€.