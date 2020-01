Galaxy Z Flip: video dello smartphone pieghevole e il probabile prezzo

Il Galaxy Z Flip è il secondo smartphone pieghevole presentato da Samsung che debutterà nei negozi tra poco tempo. A confermare l’ormai imminente lancio sul mercato, la certificazione FCC pubblicata qualche giorno fa (precisamente il 23 gennaio) sul database della commissione americana.

Le caratteristiche del dispositivo

Esso rappresenterà un vero e proprio balzo in avanti rispetto al modello precedente Il problema principale di questo tipo di dispositivo, era la protezione del pannello pieghevole in plastica. Si vocifera che sul nuovo modello sia presente un vetro sottilissimo, chiamato “Samsung Ultra Thin Glass”. Tuttavia c’è chi pensa che il nome sia solo un mezzo per attirare i clienti e che il termine sia stato usato in modo improprio. Il display protetto dal vetro, sarà un Dynamic Amoled.

L’altro display, quello esterno, avrà una diagonale di 1’’ e sarà utile per controllare il livello della batteria e per scattare le foto, se utilizzato come mirino. Lateralmente ci sarà un sensore di impronte digitali.

Ricarica e batteria

Per quanto concerne la ricarica, avverrà a 15W ed il device presenterà supporto sia per ricarica wireless che per ricarica inversa. La batteria sarà da 3.300mAh.

Processore

Inoltre, si parla di un processore Qualcomm Snapdragon 855, una misura di 6,7’’ pollici dello schermo aperto, 8GB di ram e fino a 256 GB di memoria interna. Delude l’assenza di 5G.

6.7inchAMOLED

Display Snapdragon 855

8/12GB Ram

256,512GB memoria interna

16+12MP Prima fotocamera

10MP seconda fotocamera

Quale é il prezzo del Galaxy Z Flip?

Per quanto concerne il prezzo, dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.499 euro.

Video del Galaxy Z Flip