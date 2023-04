Arriva la terza stagione di The Kardashians

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della terza stagione di The Kardashians. L’attesissima serie originale debutterà il 25 maggio sulla piattaforma streaming, con nuovi episodi ogni giovedì.

Le telecamere tornano a riprendere

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie che invitano i telespettatori a entrare nelle loro vite mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resteranno unite attraverso la tempesta.



Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.

