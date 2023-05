Asia Argento parla del periodo buio: “Bevevo anche al mattino”

Ospite del salotto domenicale di Verissimo Asia Argento ha confessato alcuni retroscena del suo passato. La 47enne, oggi legata a Michele Martignoni, 27 anni, sta vivendo un momento felice della sua vita. I suoi figli hanno approvato la neo relazione, nonostante l’evidente differenza d’età, e sono sereni per la mamma che ha trovato il suo equilibrio.

Asia ha rivelato d’essere un’ex alcolizzata. Da circa 23 mesi non beve e per lei è un gran traguardo. Non pensa d’avercela fatta ma solo che ogni giorno è una conquista, è un giorno senza bere. Solo in questo modo riesce a non sentire il peso e l’impegno che gravano su di lei. A Silvia Toffanin, l’attrice ha rivelato come si era ridotta: “23 mesi senza alcol e droghe. La dipendenza è una malattia e siccome è progressiva con il tempo peggiora. Io avevo sostituito le droghe con l’alcol. Alcuni periodi bevevo anche al mattino. E’ un depressivo: più bevi e più stai male. Alcuni giorni li passavo interamente a letto con le tapparelle abbassate.”

Ha poi aggiunto: “I miei figli hanno visto anche questo. Penso sia stata una lezione anche per loro, hanno visto cosa significa e non lo prendono sotto gamba adesso. A un certo punto ho avuto un’illuminazione, dovevo salvarmi”. Asia si è resa conto d’aver toccato il fondo da cui doveva necessariamente emergere, lo doveva ai suoi figli che non capivano come poterla aiutare.

Asia Argento: “Dovevo salvarmi!“

L’attrice doveva salvarsi, per questo l’è scattato qualcosa in testa che ha segnato la sua rinascita: una vera svolta. “Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi, continuo a frequentarli e ogni giorno mi prometto di non bere e non usare droghe. Un giorno alla volta. Se pensi un giorno alla volta tutto è possibile”.

Da circa 9 mesi è legata a Michele, un giovane ragazzo che ha riportato entusiasmo nella sua vita. Una storia che si sta vivendo totalmente e in modo diverso dal passato e che ha ottenuto l’approvazione anche dei suoi figli: “Michele è una persona meravigliosa. I miei figli sono giudici inclementi, ma hanno approvato. Ha una santa pazienza, mi sta aiutando molto a capire me stessa e ad arrivare a un livello di serenità che non pensavo fosse possibile. Ho vissuto tanti tormenti nella vita e ho bisogno di leggerezza, di cose semplici”.