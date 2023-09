Asia Argento “selfie audace” per i suoi 48 anni

Confessioni e un bilancio non del tutto positivo per Asia Argento nel giorno del suo compleanno. L’attrice compie 48 anni e per condividere questo momento speciale ha pubblicato su Instagram un post di nudo che lei stessa ha definito audace. Asia è certa che a stupire non sarà il suo corpo, che mostra da quando era giovane ma le sue parole.

“Oggi compio 48 anni, pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità, a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager. La verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio”, ha esordito la figlia di Dario Argento che in questo momento dichiara di non vivere un periodo felice.

- Advertisement -

Da circa due anni è impegnata a stare lontana da droghe e alcol e la sua priorità sono i figli e il lavoro. Solo rimanendo sobria potrà dare stabilità alla sua famiglia, n’è consapevole ma ci sono dei giorni in cui mantenere i propri propositi è difficile: “Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro”, confida la Argento. Poi chiarisce: “Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno.

Asia Argento di nuovo single: l’addio a Michele Martignoni

Asia Argento ha confermato d’essere di nuovo single. La relazione con Michele Martignoni è giunta al capolinea. E’ grata per averla vissuta ma ammette anche d’essere particolarmente triste: “Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola. Le mie priorità sono e rimangono solo queste: sobrietà, figli, lavoro. Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo.“

- Advertisement -

L’attrice ha poi concluso il suo bilancio annuale con una frase che invita i fans alla riflessione: “Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo”.