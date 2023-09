Asia Nuccetelli: “Ilary Blasi poteva evitare: ero solo una ragazzina”

Asia Nuccetelli, figlia d’Antonella Mosetti è oggi una donna più matura, adora l’equitazione e le piacerebbe trovare un lavoro nell’ambito dello sport. E’ anche felicemente fidanzata e la tv non le manca affatto. Pur essendo cresciuta sotto i riflettori con la mamma spesso protagonista del gossip Asia non ha nessuna intenzione di tornare davanti alle telecamere, è un mondo che per ora non l’è affine.

Intervistata da Fanpage ha ricordato quando ha partecipato al Grande Fratello in coppia con la mamma. E’ stata un’esperienza che l’ha scossa particolarmente perchè si trovò al centro dell’eco mediatico posta tra un presunto corteggiamento ad Andrea Damante e Giulia de Lellis, all’epoca sua fidanzata:

“Dopo avere passato anni in ospedale a causa di problemi di salute, andando al Grande Fratello mi sembrava di rivedere la luce. Ero solo una ragazzina e sono entrata in un circolo vizioso. Volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo (con Andrea Damante e Giulia De Lellis), quando io non avevo fatto nulla di male. Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti.”

Asia Nuccetelli: “Poteva placare gli animi: sapeva che era un teatrino“

Per Asia, Ilary Blasi l’ha messa alla gogna e poteva evitarlo visto che era solo una ragazzina. La conduttrice era a conoscenza che era un caso messo su degli autori, e mettere in mezzo una giovane ventenne non è stato corretto:

“Lei conduceva l’edizione del Grande Fratello Vip a cui ho partecipato. Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo.” Ha poi concluso: “Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco.”