Totti, parla di nuovo d’Ilary Blasi: “Cerco equilibrio”

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno intrapreso ormai due strade sentimentali diverse, ma restano legati ai loro tre figli. I due ex, che per mesi hanno monopolizzato l’attenzione dei media, sembrano aver superato la bufera anche se gli scontri in tribunale per decidere la suddivisione dei loro beni sono ancora in corso.

E se Ilary si è sempre rifiutata di fare dichiarazioni sulla fine del suo matrimonio. Totti ha rilasciato più d’una intervista. In questi giorni l’ex pupone è tornato a parlare d’Ilary Blasi in un’intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. L’ex capitano dell’As Roma ha spiegato che oggi con Ilary vorrebbe trovare un punto d’equilibrio per il bene dei figli.

Totti ha ricordato d’aver vissuto con Ilary dei momenti bellissimi in tanti anni di vita insieme, momenti che desidera tutelare: “Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore.” L’ex attaccante sa che non è facile, ma si sta impegnando per potere pianificare le cose: “So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”.

Francesco Totti: “Il calcio? Mi manca tutto!“

Francesco Totti ha poi confessato che dire addio al calcio non è stato facile. Ha provato un profondo vuoto e ancora oggi gli manca tutto di quel mondo: dallo spogliatoio alle partite importanti. “Mi manca la routine che ha fatto la mia vita per decenni. Quando è finita le giornate si sono svuotate. Dopo mi sono sentito solo. Ma ci sta.”

Ha poi concluso: “Finiva una cosa che mi piaceva, che era la mia vita. Io però non pensavo che mi facesse così male smettere quella vita programmata, quella passione che nella mia mente avrei potuto continuare a vivere. Non ho accettato il distacco dal calcio”.