Attenzione a un famoso farmaco, può provocare il tumore

L’Agenzia Europea dei Medicinali ha imposto una restrizione per un farmaco assai diffuso il ciproterone. Utilizzato per curare una serie di patologie quali l’irsutismo l’alopecia e l’acne oltre che per la sua azione anti- androgena che inibisce gli effetti degli ormoni maschili. Se assunto in dosi elevate il farmaco può provocare un tumore cerebrale il meningioma.

Attenzione al ciproterone

La notizia è stata diffusa dall’agenzia stampa Adnkronos Salute: il comitato per la sicurezza dell’Agenzia (Prac). Si raccomanda di utilizzare con cautela i medicinali con ciproterone. In particolare per chi fa uso in dosi giornaliere di 10 mg cioè i pazienti dipendenti dagli androgeni come irsutismo, alopecia, acne e seborrea e solo quando gli altri trattamenti non hanno avuto un risultato efficace.

Una volta somministrate le dosi più alte bisogna a poco a poco abbassarle fino ad arrivare alla dose minima. Inoltre questi medicinali possono essere usati per ridurre il desiderio sessuale nelle deviazioni sessuali maschili solo in casi estremi quindi e quando altre opzioni terapeutiche non sono adatte. Mentre nessun cambiamento in caso di terapia contro il cancro alla prostata.

Il rischio di meningioma spiegano gli esperti è raro. Tra 1 e 10 persone su 10.000, a seconda della dose e della durata del trattamento. Il rischio aumenta con l’aumentare delle dosi cumulative cioè se si è assunto per tanto tempo. Tuttavia i dati disponibili non indicano un rischio per medicinali a basso dosaggio di ciproterone contenenti 1 o 2 milligrammi.

Restrizione dosaggi elevati

Ma per precauzione non devono essere utilizzati nelle persone che hanno o hanno avuto un meningioma. La restrizione riguarda i medicinali con dosi elevate. I medici, raccomanda l’Ema, devono monitorare i pazienti per i sintomi del meningioma, che possono includere cambiamenti nella vista, perdita dell’udito o ronzio nelle orecchie, perdita dell’olfatto, mal di testa, perdita di memoria, convulsioni o debolezza di braccia e gambe. Se a un paziente viene diagnosticato un meningioma, il trattamento con medicinali contenenti ciproterone deve essere interrotto in modo permanente.

Le aziende che commercializzano medicinali contenenti almeno 10 mg di ciproterone sono tenuti a condurre uno studio insieme ai medici sugli effetti dei medicinali, sul possibile rischio di meningioma e su come evitarlo.