Attenzione alle applicazioni che su Whatsapp spiano i profili

Sugli store Android e iOS, stanno tornando “di moda” le applicazioni che consentono di spiare i propri contatti su Whatsapp. Gli sviluppatori tendono ad eliminare queste applicazioni dopo poco tempo dalla loro comparsa, ammonendo anche gli sviluppatori, tuttavia tornano sempre sotto “mentite spoglie”. Alcune, infatti, sono descritti come strumenti utili per tracciare un determinato profilo WhatsApp al fine di monitorare il suo uso della chat, come Whats Tracker.

Le applicazioni denominate così, però, sono ben tre diverse: basta cercare sugli store per ottenere diversi risultati di diversi sviluppatori. Una, in particolare, dovrebbe servire a controllare se qualcuno ci sta spiando (guardando la foto profilo, le chat, ed indicando a che ora). La terza, infine, servirebbe ad individuare nelle vicinanze i propri contatti Whatsapp, controllando su una mappa.

Alcune applicazioni hanno accesso a tutti i dati degli utenti in modo incontrollato

Queste applicazioni, però, non sono ciò che sembrano, e bisognerebbe starne alla larga. Già il fatto che siano nascoste dietro lo stesso nome, già funge da campanello di allarme. Inoltre, per il funzionamento, queste applicazioni richiedono diverse autorizzazioni, come l’accesso alle foto, ai video, ai file del dispositivo, ai dati delle chiamate, alla connessione Wi-Fi, all’ID del dispositivo e delle chiamate.

In poche parole, queste applicazioni vengono spacciate per applicazioni in grado di controllare gli altri profili, o di verificare chi ci controlla, tuttavia sono le applicazioni stesse ad avere accesso e quindi a spiare i dati. Come già detto, la loro permanenza negli store è solitamente breve, poiché gli esperti di cybersicurezza tendono ad eliminarle anche a seguito degli utenti che segnalano i problemi di vulnerabilità. Non è, però, scontato che qualcuno decida di scaricarle ed utilizzarle senza pensarci due volte, regalando letteralmente i propri dati sensibili ad ignoti.

