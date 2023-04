Aurora Ramazzotti l’annuncio dopo il parto: “Torno quando ho capito…”

Neo mamma solo da qualche giorno Aurora Ramazzotti sta recuperando le forze post parto ed è prossima a tornare a Milano. La figlia di Michelle Hunziker e il cantante romano ha scelto una clinica in svizzera per far nascere il primogenito, una decisione che ha spiegato proprio su Instagram.

La struttura si trova a Sorengo, in Svizzera, paese d’origine di mamma Michelle Hunziker ed è la stessa dov’è nata lei. Inoltre è una clinica all’avanguardia frequentata da numerosi vip. Insomma Aurora si è affidata al meglio, ma allo stesso tempo ha voluto rispettare una tradizione famigliare. Dopo aver spiegato ai followers come mai ha partorito in Svizzera, è tornata sui social per fare un annuncio davvero inaspettato.

- Advertisement -

Travolta dalla magia e anche dal caos legato alla nascita del figlio Cesare, la giovane Ramazzotti non ha ancora capito cos’è successo. L’emozioni che sta vivendo in questi giorni sono davvero uniche per questo ha deciso di allontanarsi dai social per un periodo: “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo”.

Aurora Ramazzotti emozioni e paure di una neo mamma

Aurora Ramazzotti ha mostrato l’immagine della manina del suo bambino e ha accompagnato lo scatto con una didascalia che esprime appieno paure e emozioni di una neo mamma. La giovane it girl deve ora riorganizzare la sua vita, vuole concentrarsi sul bambino e per farlo avrà l’aiuto del compagno Goffredo, dei suoceri e naturalmente di Michelle Hunziker.

- Advertisement -

Per ora Aurora ha smentito anche il presunto matrimonio. È dedita al piccolo Cesare e le basta la convivenza, anche se in futuro le cose possono cambiare.