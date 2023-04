Aurora Ramazzotti è mamma: primi scatti del bebè

In tarda mattinata Aurora Ramazzotti ha annunciato sui social d’essere finalmente mamma! La giovane it girl, primogenita di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, ha dato alla luce il suo primo figlio e ha condiviso i primi scatti post parto sul suo account Instagram. Al suo fianco il giovane papà Goffredo Cerza che non ha nascosto il suo entusiasmo!

Mamma e piccolo stanno bene e la gioia dei due nei genitori è incontenibile. Il piccolo si chiama Cesare e ha già conquistato tutti. Michelle ha condiviso una storia dove rivela che con la nascita delle figlie questo è il giorno più bello della sua vita. La neo nonna non vedeva l’ora d’abbracciare il piccolo, mentre Eros per il momento non ha rilasciato nessun commento.

A commuovere i fans sono soprattutto i primi scatti condivisi da Goffredo che ha mostrato il pugno chiuso del figlio. Inoltre ha pubblicato una foto dove appare insieme a Aurora, visibilmente stanca per il parto. Un momento davvero felice che la coppia ha voluto rendere pubblico e condividere con tutti i loro fans. Tanti i commenti d’auguri di gente comune, ma anche dei tanti vip.

Aurora Ramazzotti mamma: gli auguri dei vip

Tra i tanti auguri social immediati ricevuti d’Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ci sono quelli di Tommaso Zorzi, amico intimo della it girl: “Non puoi capire l’effetto che mi fa. Che meraviglia amore. ” E poi quelli di Levante: “Si vola, buon viaggio tesori”. E ancora Elettra Lamborghini: “Amore tanti auguri a voiii.”

Commovente anche il messaggio di Jonathan Kashanian: “Oddio ho il batticuore!! Auguri Auri e Goffo! Sono così felice per voi! Vi voglio bene”. E poi ancora Giulia Salemi, Paola di Benedetto, Beatrice Valli e tanti altri.