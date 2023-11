Ballando con le stelle, amore in corso per una coppia? Ecco chi sono

Ballando con le stelle è iniziato da poche settimane e ha già monopolizzato l’attenzione dei tanti telespettatori. E anche se la competizione con Tu si que vales è ardua, Milly Carlucci riesce a difendere il suo talent: ha un pubblico consolidato e quest’anno il cast è davvero interessante. Sembra che sia già nato qualcosa tra un concorrente e la sua coach. Non è la prima volta che la pista di Ballando con le stelle è testimone della nascita d’un amore.

Ecco chi sono i due vip che a quanto pare stanno uscendo insieme e che il loro rapporto ha assunto connotati che vanno al di là della pista da ballo. Loro sono Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e la sua insegnante Lucrezia Lando. Il giovane ha riferito al magazine Chi alcuni dettagli su come sta vivendo l’esperienza del talent.

Da notare che il 27enne la scorsa Primavera ha chiuso una storia che durava da 12 anni. In questi mesi ha preferito stare da solo e avvicinarsi a Lucrezia a quanto pare lo fa stare molto bene: “Abbiamo un buon rapporto professionale, stiamo uscendo insieme anche fuori dallo studio, a pranzo e a cena, ma più che altro per stabilire un rapporto a livello umano che ci aiuti a conoscerci meglio per togliere l’imbarazzo nel ballo. Ci troviamo bene a tutti i livelli”.

Lorenzo Tano: “Il futuro? Non ho le idee chiare”

Lorenzo Tano lavora per la casa di produzione del padre. Per ora è l’unica certezza che ha. Non sa cosa aspettarsi dal futuro perchè non ha ancora le idee chiare, gli piace fare molte cose e non esclude che potrebbe dire di si a qualche offerta tv:

“Non ho una visione chiara, mi piace fare tantissime cose, come sicuramente lo sport, il motociclismo. Andare in moto è una cosa che vorrei fare sempre. Per quanto riguarda il lavoro, adesso vorrei completare la piattaforma di educazione con mio papà.” Ha poi aggiunto: “Con la tv ho appena iniziato, non so come andrà. Per il resto sì, un sogno ce l’ho: mi piacerebbe fare lo stuntman nei film d’azione, amo l’adrenalina”.