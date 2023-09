Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina molestata da un impiegato delle poste

Anastasia Kuzmina, insegnante di Ballando con le stelle, ha rivelato su Instagram d’essere stata molestata da un impiegato delle Poste. La ballerina si era recata all’ufficio pubblico e uno dei dipendenti le ha mostrato i genitali. La giovane si è così spaventata che ha deciso di scappare. Poi il giorno dopo è tornata all’ufficio e ha denunciato tutto al direttore.

L’artista ha poi raccontato tutto su Instagram, rivelando il suo sgomento e anche paura. E’ stata una situazione che non si aspettava: “Ero alle poste lunedì a mezzogiorno e mezzo per inviare un pacco. La persona allo sportello era impegnata al cellullare a fare qualcosa quindi mentre compilavo i fogli mi chiede: ‘Tu sai tagliare i video che sei più giovane? Come si fa?’”

Ha poi aggiunto: “Gli dico ‘certo io so tagliare i video, va bene’. Mi chiede ‘ti scandalizzi?’, io gli dico no perché pensavo che si riferisse al fatto che aveva bisogno di aiuto per tagliare il video. Io volevo solo uscire e quindi mi sono detta ok aiutiamolo”. Quando ha preso il cellulare dell’impiegato non si aspettava di vedere quell’immagine: “Gira il telefono e c’era il suo membro, il suo pene. Lunedì stesso non ho potuto fare niente perché sono scappata a casa, mi stavo sentendo troppo male. Martedì sono tornata e ho denunciato l’accaduto al direttore”.

Anastasia Kuzmina: “Mi vergogno a non aver denunciato subito“

L’insegnante di ballo ha poi riconosciuto d’aver sbagliato, doveva denunciare immediatamente e invece è scappata. Ha poi ricordato, citando Andrea Gianbruno, che i lupi non si incontrano solo se si è ubriache e svestite a tarda notte:

“Quindi i lupi non li incontri solo quando sei ubriaca e svestita alle 2 di notte. I lupi li incontri anche alle poste a mezzogiorno e mezzo, li incontri per strada con ancora la luce, hai sempre paura. Questo è quello che molti non capiscono, che una donna ha sempre paura”.