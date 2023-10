Ballando con le stelle, Carolyn Smith: “Milly Carlucci mi ha salvato la vita”

Il debutto della nuova stagione di Ballando con le stelle è prossimo. I concorrenti scelti hanno riscosso l’approvazione del pubblico e sono pronti a scendere in pista. Confermati anche i giurati dove primeggia Carolyn Smith, volto storico del talent. La Smith è una nota insegnate di ballo, è titolare di varie scuole e ha una vasta competenza internazionale.

Presenzia nella giura di Ballando con le stelle sin dal suo debutto ed è un personaggio molto caro al pubblico. Per queste ragioni la Smith ha reso pubblico il calvario vissuto con la malattia: un tumore che combatte da tempo. Nonostante qualche momento di sconforto del tutto naturale la Smith ha dimostrato quanto è importante reagire e pensare positivo.

Intervistata dal magazine Gente ha rivelato che quando ha scoperto d’essere malata non sapeva cosa fare e a chi rivolgersi, poi la Carlucci l’ha indirizzata verso un percorso medico che praticamente le ha salvato la vita: “Quando, nel 2015, mi hanno diagnosticato il tumore mi sono accorta che fino a quel momento non ero mai stata malata in vita mia. Dopo la prima diagnosi, che peraltro si è poi rivelata non del tutto corretta, non sapevo nemmeno dove andare a farmi curare. Rivolgermi a Milly è stata la cosa più naturale. E la mia salvezza”.

Carolyn Smith: “Piango sempre da sola”

La giurata di Ballando ha poi rivelato che non ha mai pianto in pubblico o ha mostrato il suo sconforto. Oggi sta affrontando un nuovo ciclo di chemio a causa d’una recidiva, vive dei momenti no, ma non le manca mai il sorriso. Non nega tuttavia di piangere ogni tanto ma lo fa in macchina da sola o sotto la doccia:

“Mai davanti agli altri, né con mio marito né con Milly. Se succede, ed è raro, sono da sola in auto cullata dalla mia playlist, oppure sotto la doccia, così l’acqua che scorre si mescola con le lacrime”. Carolyn ci tiene a sottolineare che anche quando trascorre delle giornate difficili non perde la speranza perchè ama troppo il suo lavoro e non ha nessuna intenzione d’arrendersi.