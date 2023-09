Ballando con le stelle, Lorenzo figlio di Rocco Siffredi nel cast: “Mi hanno preso per mio padre”

Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, è nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Il giovane è stato selezionato proprio da Milly Carlucci che ha visto in lui un particolare talento. Intervistato dal Corriere della Sera Lorenzo riconosce d’essere stato scelto perchè figlio di, ovviamente il suo nome è legato a quello della pornostar.

Il 27enne ha ammesso che quando gli è arrivata la proposta era entusiasta. C’ha pensato solo qualche secondo e poi ha deciso di non perdere l’occasione. Ballando è un’esperienza molto stimolante: “Non ci ho pensato moltissimo, forse una decina di secondi. Sono super impegnato perché gestisco la casa di produzione di papà, però mi sono organizzato anche nel caso dovessi stare via per tre mesi”.

Ha poi aggiunto: “E’ un’esperienza totalmente nuova per me il ballo. A un altro programma avrei detto no grazie, ma ballare è una cosa opposta alla mia personalità, quindi una sfida con me stesso. Senza contare che ad aprile mi sono lasciato con la mia ragazza dopo dodici anni e lei mi chiedeva sempre di portarla a ballare.” Ha sempre temuto di non saper danzare, per questo ha deciso di porsi sotto esame e superare questo limite.

Lorenzo Tano Siffredi: “La prima volta sul set sciocca un po’ tutti“

Lorenzo lavora nella società di produzione del padre. Dopo aver conseguito la laurea in Finanza ed Economia e Commercio, ha scelto d’occuparsi della gestione finanziaria dell’attività del genitore. Un lavoro come un altro nonostante la visibile particolarità. Il giovane non nega che all’inizio trovarsi sul set d’un film porno può scioccare, ma poi ci si abitua:

“Certo, la prima volta sul set sciocca un po’ tutti ma basta arrivare alla fine della giornata perché tutto si normalizzi completamente. Vivendo in Ungheria, poi, tante domande mi sono state risparmiate.” Il giovane ha poi speso parole di stima nei confronti del genitore: “E’ l’unico che ha ottenuto tanto anche al di fuori del suo mondo, è diventato una sorta di brand riconosciuto da tutti e non solo per quell’aspetto.”