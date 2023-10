Ballando con le stelle, Simona Ventura e Terzi rivali: “Milly ci ha separato”

Mancano poche ore al debutto della nuova edizione di Ballando con le stelle, per i fan del programma l’attesa è quasi finita. Tra i concorrenti scelti anche Simona Ventura e Giovanni Terzi che partecipano uno contro l’altra. I due nella vita sono una coppia e speravano di fare qualcosa insieme anche professionalmente, ma Milly Carlucci l’ha divisi.

Simona e Giovanni hanno rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv dove hanno rivelato come stanno vivendo questa nuova esperienza: “È così, noi pensavamo finalmente di poter fare una cosa insieme veramente, di poter essere 24 ore su 24 a contatto invece la bravissima Milly Carlucci ci ha separato in tutto. Se lei viene al mattino, io vengo di pomeriggio; se io arrivo di pomeriggio lei invece ha le prove la mattina. Ci aiutiamo nei trasporti”, ha rivelato Giovanni.

In merito al ballo Simona appare avvantaggiata, anche se la showgirl si è detto un pò arrugginita. La conduttrice e Giovanni sono una coppia dal 2008 e hanno messo insieme una famiglia allargata di cui sono fieri: la Ventura ha tre figli, mente Giovanni ne ha due. La Ventura ha rivelato che a casa non si sono schierati da nessuna delle due parti: “No. A casa ci sono i gruppi di ascolto dei nostri ragazzi che tifano per tutti e due. Siccome per fortuna ci sono tre voti, noi abbiamo dato l’imposizione di votare per la famiglia.“

Simona Ventura: “Con Selvaggia Lucarelli ho avuto già i mei scontri”

E’ possibile che Simona Ventura sia presa di mira da Selvaggia Lucarelli. Le due donne si conoscono bene e hanno lavorato già insieme. La Ventura sa come gestire le critiche della temuta giurata: “Abbiamo già avuto i nostri scontri e i nostri litigi. Sinceramente ci conosciamo e ci stimiamo. Se dovessimo dirci qualcosa, lo diremo. Sarà molto divertente questo confronto.“

Simona e Giovanni hanno poi confessato che dopo Ballando con le stelle ogni sarà buono per sposarsi. Convoleranno finalmente a nozze, resta solo stabilire la data.