Ballando con le Stelle, star Usa dice no a Milly Carlucci: ecco chi è

Milly Carlucci è al lavoro per realizzare la prossima edizione di Ballando con le stelle che come di consueto andrà in onda il prossimo ottobre. Nonostante alcuni rilevanti cambiamenti in casa Rai dovuti dai nuovi vertici di rete, il talent della Carlucci è un punto fermo. In questi giorni la conduttrice è alla ricerca dei prossimi vip che si cimenteranno nel format, tra quelli convocati anche una star Usa che ha rifiutato l’invito.

Lui è Thorsten Kaye, volto di Ridge Forrester in Beautiful. A Super Guida tv Thorsten ha riferito d’aver ricevuto l’invito da Milly, ma ha dovuto declinare. In passato altri due personaggi della nota soap, Brooke e il primo Ridge, hanno preso parte a Ballando con le stelle. “Mi è stato proposto di partecipare a Ballando con le stelle una decina di anni fa ma ho rifiutato. Sai perché? Conosco i miei limiti e so che il ballo non fa per me”.

In questi giorni alcune puntate di Beautiful sono state girate a Roma e i noti interpreti, molto popolari in Italia, hanno riscosso un rilevante successo. Kaye è subentrato nella soap nel 2013, temeva che la sostituzione avesse un impatto sul pubblico non positivo e invece la reazione è stata stupefacente. In questi anni ha pensato in più occasioni d’abbandonare la fiction e questo solo per motivi logistici: “Vivo nel Connecticut ed è stancante prendere l’aereo fino a Los Angeles”.

Kaye Thorsten alias Ridge: “Ecco il segreto del successo di Beautiful”

L’interprete di Ridge, Kay Thorsten, per il momento ha garantito la sua presenza nella soap, non ha nessuna intenzione d’abbandonare il suo ruolo. Non ha voluto rivelare nulla in merito al futuro di Brooke e Ridge che attualmente sono separati, ma tutto fa sperare in una reunion.

Infine l’attore ha rivelato qual è secondo lui il segreto del successo longevo di Beautiful: “Non so da cosa dipenda. Sicuramente il cast ma anche le location fanno la differenza”. Queste le parole di Kay, che è certo che la soap andrà avanti ancora a lungo.