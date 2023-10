Barbara Bouchet confessione inaspettata: “Sono stata molestata”

Attrice di successo, Barbara Bouchet ha rilasciato un’interessante intervista a La Repubblica. Oggi è parte del cast di Anima Gemella, fiction prossima al debutto. Eclettica, versatile la Bouchet nella sua carriera ha conquistato anche il titolo di sex symbol, ma ha saputo adattarsi ai cambiamenti del cinema e della tv cercando di soddisfarne le diverse richieste.

Prima d’avere le sue soddisfazioni professionali la Bouchet ha fatto tantissimi lavori. L’attrice non si vergogna di rivelare d’aver venduto pollo fritto e scarpe: “Ho iniziato a 15 anni, quando sono andata a Los Angeles, ho fatto tanti lavoretti: ho venduto il pollo fritto, le scarpe. Non avevo nessuno che mi mantenesse”. Oggi ha raggiunto una stabilità economica, ma non si è stancata di lavorare:

“Mi piace da morire lavorare, altrimenti mi sarei già ritirata. Ma ritirata de che?, come si dice a Roma. Poi mi viene la depressione”. Non nega che i ruoli che le offrono oggi sono molto simili l’uno all’altro, ma questo non le interessa. Ogni proposta la valuta con attenzione e se le piace dice di si: “Ormai sono relegata a fare le contesse o le nonne, anche contesse e nonne insieme, ma è divertente trasformarmi in un personaggio.“

Barbara Bouchet: “Certi traumi è difficili superarli“

L’iconica attrice non esita ad ammettere d’aver subito molestie quando era giovane. Sono traumi difficili da superare e ancora oggi, che è una donna adulta, porta con se le ferite di quelle brutte esperienze:”Sono traumi difficili da eliminare dall’anima e penso sia una piaga sociale difficile da eliminare. Vorrei che questo problema possa finire ma temo che da qualche parte ci sarà sempre.”

Ha poi dato un consiglio alle donne che si trovano a subire molestie: “Leggendo i giornali, mi sono fatta questa idea. Bisogna denunciare subito, oggi si può fare, non ci si deve vergognare, non bisogna avere paura. Alle più giovani dico ‘Raccontalo a tua madre, a tuo padre, a un’amica e cerca di salvarti'”.