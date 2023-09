Barbara D’Urso dichiarazioni al vetriolo contro Mediaset: “Per 15 anni…”

La sostituzione di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 rappresenta appieno il cambio di rotta che Pier Silvio Berlusconi desidera dare ai suoi canali tv. L’AD di Mediaset è determinato a dare ai format un volto più composto e meno trash. Il contratto di rete di Barbara D’Urso scadeva a Dicembre e invece la conduttrice ha avuto il ben servito prima del previsto.

In merito al trattamento ricevuto La D’Urso ha rilasciato qualche dichiarazione. Non si è mai espressa in modo palese, ma ha dimostrato di non aver approvato le scelte della rete. Alla vigilia del debutto del nuovo Pomeriggio 5. che sarà condotto da Myrta Merlino e avrà un’immagine più giornalistica, Barbara D’Urso ha scritto un post significativo. Le parole della conduttrice sono rivolte in particolar mondo a Mediaset, azienda a cui ha dedicato ben 15 anni della sua vita tralasciando altre proposte di lavoro: “Tra pochi giorni prenderà il via la 16esima edizione di Pomeriggio 5, la prima senza di me. Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni.

E’ per me motivo di orgoglio che un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome.” Ha poi aggiunto: ” Era il 1 settembre del 2008 quando io e Claudio Brachino, allora direttore Videonews, inventammo prima Mattino 5 e poi Pomeriggio 5, nonché Domenica 5. E’ stata un’avventura straordinaria, che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all’ultima campagna elettorale. Di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia. Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno. Senza mai saltare un solo appuntamento”.

Barbara D’Urso: “E i sacrifici li ho fatti col sorriso…“

Barbara D’Urso confessa d’aver dedicato tanto tempo a Pomeriggio 5, ma anche agli altri programmi di Mediaset. Spesso ha trascurato anche la sua vita privata: “Qualunque cosa sia accaduta nella mia vita, io ero lì, ligia soprattutto all’impegno, per me inviolabile, che ho assunto con voi.“

Ha poi concluso: “E i sacrifici li ho fatti col sorriso, anche quando siamo stati costretti ad andare in onda senza pubblico, dal centro di produzione che era una cattedrale nel deserto durante i lockdown, per poi proseguire così per due anni e mezzo”. La conduttrice nel suo lungo post ha poi fatto gli auguri a Myrta Merlino: “Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio 5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta.“