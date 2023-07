Myrta Merlino: Orgogliosa d’essere parte del cambiamento. E sulla D’Urso…

Dopo giorni di polemiche e critiche Myrta Merlino spiega in un’intervista rilasciata a La Stampa perchè ha detto si a Piersilvio Berlusconi. L’Ad di Mediaset desidera dare ai talk un target più informativo e giornalistico e meno trash. Un cambiamento che ha attuato da qualche anno e che lo ha indotto ha dare il ben servito a Barbara D’Urso sostituta proprio dalla giornalista di La7.

La Merlino lascia L’Aria che tira dopo ben 12 anni di conduzione quotidiana, ma non poteva rifiutare un’offerta come quella che i vertici Mediaset le hanno fatto. Condivide le posizioni dell’amministratore delegato di Mediaset e non può che sostenere la sua linea editoriale: “Ho lasciato la mia casa professionale dopo ben 12 anni pensando a un settimanale, questo è certo, poi però la vita ha più fantasia di noi e a questa proposta era difficile dire di no.

La giornalista dalla carriera eclettica e ammirabile ha poi aggiunto: “Mi sono sentita molto corteggiata e rassicurata sull’impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo cambiamento mi è sembrata un’avventura estremamente affascinante e ringrazio Piersilvio Berlusconi per la fiducia che mi sta dimostrando”. Myrta Merlino è certa di poter offrire un format gradevole, ma anche credibile e superare quel trash che negli ultimi anni ha monopolizzato alcuni talk tv.

Myrta Merlino, nessun riferimento a Barbara D’Urso

Nello spiegare le ragioni che hanno indotto Myrta Merlino a dire si a Mediaset la giornalista non ha fatto nessun riferimento a Barbara D’Urso. Nei confronti della conduttrice non ha speso una parole gradevole, neanche di rito e questo ha suscitato una certa curiosità.

E’ evidente che la giornalista non ha nessuna voglia d’addentrarsi nelle polemiche, guarda avanti sperando di fare un buon lavoro a Pomeriggio 5 come ha fatto negli ultimi anni a La7 dove si è sempre sentita libera di gestire il suo programma.