Barbara D’Urso frecciatina contro Mediaset. E su Myrta Merlino…

Ospite del Festival Marateale che si tiene a Maratea, in Basilicata Barbara D’Urso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l’annuncio della rottura con Mediaset. Com’è noto Piersilvio Berlusconi ha sostituito la conduttrice con Myrta Merlno a Pomeriggio 5. La D’Urso a Giugno ha salutato i suoi telespettatori dandogli appuntamento a Settembre convinta di tornare al suo talk.

Poi l’annuncio dei vertici di rete e la reazione inaspettata di Barbara che a suo modo ha rivelato di non aver mai preso la decisione d’andarsene prima della scadenza del suo contratto, che è a Dicembre. Nei giorni scorsi poi Myrta Merlino ha affermato in un’intervista rilasciata alla Stampa di non avere nessun problema con la D’Urso: fanno solo una tv diversa.

- Advertisement -

Oggi la conduttrice partenopea è apparsa in splendida forma. Ha rivelato d’avere molti progetti da realizzare ed è pronta a tornare in video. Poi ha rilasciato alcune dichiarazioni pungenti nei confronti di Mediaset: “Va benissimo, che pensino pure che io sia l’unica a fare un certo tipo di televisione. Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Barbara D’Urso: “La mia tv trash?”

La storica conduttrice di Pomeriggio 5 ha poi commentato le dichiarazioni di Myrta Merlino che ha criticato il suo modo di fare televisione: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

- Advertisement -

Infine la D’Urso ha garantito il suo ritorno in tv. Sarà tra gli ospiti della nuova stagione di Belve? Oppure potrebbe apparire nella prossima stagione di Domenica in, a fianco della sua amica Mara Venier. E se fosse una delle concorrenti di Ballando con le stelle?