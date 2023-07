Barbara d’Urso, l’addio a Mediaset non concordato: la rivolta della sorella

La nota stampa di Mediaset ha rivelato che Barbara D’Urso non sarà più alla guida di Pomeriggio 5. Il popolare format sarebbe stato cancellato e a Settembre andrà in onda un talk nuovo probabilmente condotto da Myrta Merlino. I vertici di rete hanno sostenuto che la decisione è stata presa in accordo con la conduttrice, che poco più di un mese fa aveva salutato i suoi telespettatori dandogli appuntamento subito dopo l’estate.

Nel caos mediatico è intervenuta anche la sorella di Barbara D’Urso che ha fatto intendere che la conduttrice non era affatto d’accordo con la decisione dell’azienda. La donna ha pubblicato uno scatto dove abbraccia Carmelita e invita tutti a fare rumors, invocando il ritorno in video della conduttrice: “SOLIDARIETÀ. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE. CAZ*O!!!”. Ha poi aggiunto: “Grazie a tutti per la solidarietà. Porterò a mia sorella tutto il vostro sostegno e il vostro calore. Grazie davvero”.

- Advertisement -

Molti i fans che si sono schierati dalla parte della conduttrice e hanno condannato i modi di fare dei vertici Mediaset: “Anni di sacrifici e professionalità. Barbara non avere rimorsi o rimpianti. L’Italia ti ama. L’Italia quella bella e semplice come te!”. E ancora: “Liquidata con un comunicato stampa asettico, dopo averla spolpata per anni. Questa è Mediaset, chi vuole bene veramente a Barbara non può che essere contento per lei. In futuro magari nuovi lidi in cui non verrà continuamente sabotata, sbeffeggiata e insultata. Noi, saremo sempre al suo fianco. E’ una promessa”. Per molti una notizia assurda: la conduttrice meritava maggiore considerazione.

Pomeriggio 5 cancellato: quale format al suo posto

Per il momento non ci sono notizie ufficiali in merito a quale programma sostituirà Pomeriggio 5. I gossip in queste ore si sono rincorsi, ma solo dopo Mediaset svelerà il mistero.

- Advertisement -

Durante la conferenza di domani i vertici di rete renderanno noti i palinsesti della prossima stagione, rivelando in tal modo anche il destino di molti volti noti accreditati a Mediaset. Per il momento la D’Urso non ha rilasciato nessuna dichiarazione: è prossima a lasciare la rete del Biscione?