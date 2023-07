Barbara D’Urso sfogo al vetriolo contro Mediaset: “Mi hanno ferito”

Dopo vari rumors e pettegolezzi in merito alla vicenda che ha coinvolto Barbara D’Urso rimossa dalla conduzione di Pomeriggio 5 con una nota stampa, la conduttrice ha rotto il silenzio. Nei giorni scorsi anche la sorella si è schierata dalla sua parte e ha invocato il sostegno del pubblico che le ha immediatamente dimostrato affetto e solidarietà.

In queste ore Carmelita ha rivelato la sua versione dei fatti sull’accaduto e ha pubblicato uno sfogo dove condanna i vertici di Mediaset, ma soprattutto afferma d’aver subito un torto. Intervistata da La Repubblica Barbara ha dichiarato la sua sorpresa e la delusione subita: “Il sentimento dominante? Il dolore unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico.

Ha poi aggiunto: “E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione: ‘Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5’. Io non ho concordato niente. Voglio dire la mia verità, far sapere come sono andate le cose.”

Barbara D’Urso: “Ne ho sopportate tante”

Barbara D’Urso non nasconde il suo disagio e un profondo dispiacere. Dopo aver dato tanto a Mediaset è stata liquidata in modo inaspettato. La conduttrice rivela anche d’aver subito molto, ma ha sempre lavorato con passione: “Ne ho sopportate tante, forse un giorno racconterò, ho messo la testa sott’acqua, perché lavoravo con passione. Questa volta no”.

La conduttrice ha poi raccontato che ci sono stati dei segnali che le hanno fatto credere che non fosse più gradita a Mediaset, e nonostante lo ha fatto presente l’hanno rassicurato sull’adempimento del contratto in corso: “Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: fino a dicembre è con noi, troveremo altre cose. Porto avanti Pomeriggio 5, programma che amo, quel pubblico me lo sono creato in 15 anni. Poi ha saputo il 28 Giugno del suo licenziamento: “Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori.“