Barbara D’Urso svelato il suo destino in tv: ecco dove la vedremo

I nuovi vertici Rai stanno attuando una serie di cambiamenti nei vari programmi tv. Volti noti che il prossimo anno non ritroveranno il loro posto: tra questi, oltre a Fabio Fazio, anche Serena Bortone dovrebbe lasciare la conduzione di Oggi è un altro giorno. E se la rete di stato è decisamente attiva nel rinnovare i palinsesti Mediaset sembra decisa a conservare i suoi consolidati punti fermi.

In questi ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Barbara D’Urso. Sulla conduttrice di Pomeriggio 5, volto di punta della rete del Biscione, si è detto molto: dal trasferimento a Netfilx a quello in Rai e si è anche parlato di una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle visti i suoi recenti contatti con Milly Carlucci. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa conduttrice che durante la puntata di ieri, quella di chiusura di stagione ha salutato i telespettatori.

- Advertisement -

Barbara D’Urso ha confermato che a Settembre sarà ancora alla conduzione di Pomeriggio 5, tornerà dal suo fedele pubblico e di questo è molto felice. La conduttrice ha poi ricordato tutte le buone azioni che lo staff del programma ha fatto durante la sua messa in onda. Hanno aiutato tantissime persone e di questo è molto fiera. La D’Urso e Pier Silvio Berlusconi hanno trovato un accordo e sono riusciti a salvare uno tra i programmi più seguiti dal pubblico.

Pomeriggio 5 salvato da Berlusconi

Pomeriggio 5 non è riuscito a battere l’agguerrita concorrenza de La Vita in diretta, ma durante la sua lunga messa in onda ha fatto un buon risultato d’ascolti. I vertici Mediaset hanno deciso di salvarlo proprio per questo.

- Advertisement -

Sostituirlo significa non solo trovare un format che possa battere Matano e la sua squadra, ma anche che riesca a fare gli stessi risultati della D’Urso. Resta solo da capire se alla conduttrice saranno affidati altri programmi oppure la sua presenza sarà limitata al pomeriggio di Canale 5.