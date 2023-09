Barbara Palombelli molestata: “Ho preferito non denunciare”

Giornalista affermata, oggi volto storico di Forum Barbara Palombelli ha rivelato alcuni retroscena inediti del suo passato. Ospite del salotto di Silvia Toffanin la moglie di Francesco Rutelli ha rivelato che all’inizio della sua carriera ha bussato a tante redazioni, anche solo per imparare. Nonostante sia riuscita a fare esperienza, non nega che ha vissuto momenti difficili.

Era poco più che maggiorenne e ha subigo più d’una molestia, ma ha sempre preferito non parlarne: “Ho vissuto diversi episodi di molestie, non ne ho mai parlato e non ne parlerò mai. Un po’ perché li ho superati, un po’ anche perché i protagonisti di queste molestie avevano figlie femmine, non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie”.

Ha poi aggiunto di non aver mai pensato a denunciare perchè non voleva rischiare d’essere vittima due volte, cosa che succede spesso ancora oggi: “No, avevo paura di diventare vittima per la seconda volta. Bisogna avere il coraggio di denunciare, ma bisogna sapere che nel farlo si paga un prezzo veramente altissimo”. La giornalista ha stima per chi rende pubblico il proprio dolore, è sicuramente un atto di coraggio perchè la gogna è prima per le vittime e poi per i carnefici, se e quando vengono riconosciuti tali.

Barbara Palombelli: “Ho avuto paura per i miei figli“

Sposata con Francesco Rutelli Barbara Palombelli ha 4 figli. Giorgio nato in modo naturale, mentre Serena, Franciso e Monica sono stati adottati. Ha cercato di dare loro sicurezza, ma anche la libertà di fare le loro scelte senza paure.

Dopo più di 40 anni insieme la Palombelli si emoziona ancora oggi quando parla del marito: “Ormai sono 44 anni che stiamo insieme, ma noi ci rifidanziamo tutte le mattine. Il nostro è un rapporto molto bello. Abbiamo avuto momenti di crisi, ma abbiamo sempre avuto la gioia di ritrovarci e stare insieme”.