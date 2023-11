Basciagoni colpo di scena: il gesto social del dj

Nuovo atto nella storia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, fra i due sembra esserci in corso un riavvicinamento. La loro relazione è nata sotto i riflettori anche per questo il pubblico nutre una particolare attenzione nei loro confronti. Basciano e Sophie si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello, la loro è sempre stata una storia fatta d’alti e bassi ma poi avevano deciso di sposarsi.

In seguito l’ex tronista è rimasta incinta e la scorsa Primavera è nata Celine Blue. Tutto sembrava andare a gonfie vele, poi è successo qualcosa che ha portato la Codegoni ad annunciare la fine della storia. La soap dei Basciagoni è proseguita sui social e poi a Verissimo dove i due, ospitati in momenti diversi, hanno dato la loro versione dei fatti. Sophie accusa l’ex fidanzato di gravi mancanze di rispetto nei suoi confronti, ribadisce di non aver mai usato la bambina contro di lui, ha capito di non essere amata.

Basciano in lacrime dalla Toffanin si è invece detto innamorato ed è convinto che Sophie sia manipolata da qualcuno. Ha ribadito di non averla mai tradita nonostante alcuni scatti dove appare con una sua ex e l’ha accusata di non fargli vedere la bambina. Poi la Codegoni è tornata a Verissimo e anche Basciano. Insomma i due erano distanti e non propensi a depositare l’ascia di guerra.

Basciano: “Il tempo può cambiare molte cose”

In queste ore Sophie ha pubblicato uno scatto dove appare sul letto con la figlia che dorme e il cagnolino. Una tenera immagine che ha commosso i followers. Di risposta anche Basciano ha condiviso uno scatto dove sono presenti Sophie e la piccola Celine. Ovviamente la foto risale a qualche mese fa, ma per molti rappresenta un segnale di calma.

I due si stanno riavvicinando? Basciano è convinto che il tempo sistemerà molto cose. Per ora Sophie non ha risposto ne commentato il post decisamente significativo dell’ex tentatore.