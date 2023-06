Basciagoni di nuovo insieme: Signorini risolve il mistero!

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finiti al centro della cronaca rosa. I due, che sono genitori da qualche settimana, si sarebbero allontanati tanto da decidere di non seguirsi più sui social. Inoltre alcune dichiarazioni della madre dell’ex tronista hanno alimentato il presunto addio. Ora il mistero sembra svelato: i Basciagoni sono ancora insieme.

Il profilo Instagram di Chi ha mostrato Alessandro e Sophie a Rimini dove sono giunti per partecipare ad un evento organizzato dal magazine. Con loro anche la piccola Celine. Insomma nessuna crisi o addio: tutto procede a gonfie vele. A quanto pare il mancato segui reciproco, gesto che ha dato vita ai pettegolezzi, è stato il frutto d’alcune semplici liti di coppia. Oggi i due hanno fatto pace e hanno ricominciato a seguirsi:

- Advertisement -

“Ha ricominciato a seguirmi sennò lo buttavo giù dal treno. Quindi sì ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo 3 anni e mezzo a testa” ha dichiarato Basciano confermato i piccoli contrasti avuti nei giorni scorsi. Liti d’ordinaria amministrazione riferite al quotidiano di una coppia. Niente di particolarmente grave da far alzare un polverone mediatico come quello createsi. Molti i fans che sono felici di vederli insieme e altrettanti quelli che ritengono il loro comportamento superficiale e infantile.

Sophie Codegoni: “Dopo il parto piangevo, andavo in tilt”

La coppia d’ex gieffini è anche protagonista di un’interessante intervista rilasciata a Chi. Sophie ha rivelato che subito dopo il parto era molto nervosa e piangeva continuamente, non è stato facile affrontare i primi giorni da mamma:

- Advertisement -

“Un po’ di confusione, credo, ma niente di serio: ero un po’ disorientata, per un nonnulla andavo in tilt, piangevo. Il fatto è che dopo il parto volevo fare subito tutto, ma mi sono bastate due settimane e un po’ di riposo e tutto è tornato in asse. E poi Ale c’è”.