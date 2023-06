Codegoni e Basciano crisi in corso? Le parole della madre dell’ex tronista

Sophie Codeogni e Alessandro Basciano sono diventati genitori delle piccola Celine Blu solo da qualche settimana. La coppia è nata nella casa del Grande Fratello Vip e una volta finito il reality i due hanno dimostrato d’amarsi davvero. Dopo la richiesta di matrimonio, hanno annunciato la dolce attesa e negli ultimi mesi si sono mostrati felici e sereni.

La nascita di Celine ha coronato il loro sogno d’amore. Sophie Codegoni voleva diventare mamma e Basciano ha esaudito il suo desiderio. Nei giorni scorsi si sono concessi una breve vacanza che hanno documentato sui social, i due sono stati anche criticati per aver portato una bambina cos’ piccola in barca. Ora la coppia sembra essere ad un passo dall’addio. Secondo alcuni rumors i due non si seguono più sui social e alcune dichiarazioni della mamma dell’ex tronista appaiono dirette proprio al genero:

- Advertisement -

“Lei non è strana, perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca volta le spalle e non la rivedi più” , ha postato Valeria Pasciuti madre di Sophie. La donna ha poi aggiunto: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa a una cosa sola: “Spero che ci caschi”. Le parole hanno un peso, buongiorno”. Non è chiaro se le sue parole siano rivolte a Basciano, che per il momento non ha rilasciato dichiarazioni ma a quanto pare fra i due ex gieffini sta succedendo qualcosa.

Basciagoni crisi inventata?

I Basciagoni sono in crisi? In molti sono certi che dietro ai pettegolezzi e alle deduzioni facili ci sia una spiegazione, mentre altri pensano che sia tutto creato a tavolino per avere visibilità. I due neo genitori per ora non hanno commentato i rumors che li riguardano e probabilmente non rilasceranno nessuna dichiarazione.

- Advertisement -

Certo è che se la mamma dell’ex tronista continua a palesare una certo disagio, la spiegazione ai fan sarà per Sophie e Basciano un atto dovuto.