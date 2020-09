Beatrice Valli polemica social sulle donne senza figli: le parole dell’influencer

Mamma per la terza volta da qualche mese Beatrice Valli ex protagonista di Uomini e Donne, scelta di Marco Fantini con cui oggi convive si è trovata coinvolta in una polemica social decisamente discutibile. Nelle ore scorse Beatrice ha risposto ad una followers che le chiedeva quanto è difficile lavorare e fare la mamma contemporaneamente.

L’influencer ha risposto in modo polemico sottolineando come le donne senza figli possano sentirsi stanche. Ovviamente le parole di Beatrice non sono state accolte molte bene, in molte le hanno risposto e le hanno fatto notare la superficialità delle su dichiarazioni. Una vera e propria bufera social che ha innescato commenti decisamente poco carini verso l’ex corteggiatrice.

Beatrice ha dunque sentito il bisogno di rettificare le sue dichiarazioni, scusandosi per quello che aveva detto ma sottolineando che era stata fraintesa. La Valli ha affermato che si riferiva alle donne che fanno il suo stesso lavoro, un’attività impegnativa ma sicuramente meno faticosa d’altre che con la presenza di tre figli può anche essere di difficile gestione.

Beatrice Valli: “Mi scuso, ero ironica”

Immediatamente dopo la sua dichiarazione critica sulle donne lavoratrici senza figli, Beatrice ha pubblicato una storia dove si è scusata, ha spiegato che la sua era ironia e che non voleva offendere nessuno ma solo manifestare la sua difficoltà di lavorare in un momento così impegnativo della sua vita:

“Mi scuso perché molte avete travisato la storia in cui dicevo che solo le donne con figli sono stanche. Non volevo dire questo, era ironia ma so che non è stato carino perché vi siete offese in tante. Non volevo puntare il dito contro quelle che non hanno figli.”