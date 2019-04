Belen e Stefano insieme, una fede al dito conferma il ritorno di fiamma

Una separazione senza divorzio e gli scatti di Belen e Stefano insieme rende felice i fans che vedono realizzarsi un sogno, sono ritornati insieme, lei ha confermato questo scoop indossando l’anello al dito durante una passeggiata fotografata sul lungo mare. Un ritorno da un week end molto romantico con Santiago cresciuto e protagonista come i genitori dei suoi canali social e nelle settimane di prima serata di Amici, programma dove Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera da showman ma soprattutto dove è iniziata la vita della coppia Rodriguez-De Martino con l’arrivo delle nozze e del primo figlio. Ecco i particolari di questo frizzante week end.

Belen e Stefano insieme, video e scoop fotografici

E’ stato un bellissimo Week end in tutta Italia, dalla Sicilia a Milano il sole scottava e molte famiglie e coppie hanno approfittato di trascorrere del tempo fuori casa, chi tra natura e chi al mare. Belen Rodriguez e Stefano Di Martino non fanno eccezioni, il mare di Napoli è lo sfondo di queste romanticissime e assolate giornate, negli scatti proposti non vediamo Santiago, cinque anni, camminare con loro e diventare protagonista di qualche video e foto come è sempre a avvenuto nella famiglia di Belen e Stefano che vedono anche la zia Cecilia Rodriguez partecipare.

La coppia è stata immortalata tra le vie di Napoli e non solo, tra i video più bollenti un bacio appassionato in discoteca. A Napoli, fotografi e fan hanno visto la showgirl e il conduttore di Made in Sud rilassati da una passeggiata tranquilla con lo sfondo del blue partenopeo in una caratteristica e affollata. Un pranzo con l’espressione di Belen Rodriguez serena, la classica fotografia di coppia con occhiali da sole e un finto snob che caratterizza tutti i vip ripresi dal nulla dai fotografi e dai paparazzi in giro, e alla fine la foto più bella che evoca romanticismo e serenità, la foto di Belen che assapora una conchiglia e mostra una fede al dito.

Belen non è divorziata

Sia Belen che Stefano hanno rilasciato diverse interviste sulla loro situazione sentimentale, ultima con le domande del re del Gossip, Alfonso Signorini, all’interno della rivista Chi. Tra Stefano e Belen di problemi ce ne sono, la separazione è concreta o per lo meno lo era fino a qualche mese fa ma non porta mai alla rottura definitiva del matrimonio attraverso il divorzio. Una situazione sentimentale sospesa che lascia i fan in sospeso nella curiosità e nella voglia di un ritorno al passato che ha creato la coppia personaggio più raccontata dei gossip con Santiago protagonista dei loro profili social. Belen si dichiara felice e commenta: “In teoria siamo separati, ma il divorzio non è ancora arrivato quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata, non si capisce. Ma sono felicissima”. Anche Stefano De Martino ha spesso commentato la sua situazione sentimentale, Mara Venier a febbraio si era concentrata sull’ossessiva concentrazione dei social network sulla loro vita, lui ha dato una spiegazione sentimentale: “tutti hanno avuto una storia non realizzata e nella nostra storia rivivono un po’ la frustrazione ma anche una favola da lieto fine”.