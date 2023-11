Belen ritrova il sorriso: “Elio? Stiamo insieme da 5 mesi”

Belen Rodriguez è tornata sui social in modo costante. La showgirl argentina dopo essere stata assente per qualche giorno e aver rivelato d’aver vissuto dei momenti difficili dopo la separazione con Stefano de Martino, ha ritrovato il sorriso o almeno così sembra. A quanto pare Belen per un periodo si è anche allontanata da Milano sempre insieme a Elio Lorenzoni.

I due a quanto pare sono una coppia e Belen è molto felice. L’argentina non ha mancato di rispondere alle domande dei fans curiosi che le hanno chiesto com’è nata la storia con l’imprenditore. Certo è che subito dopo l’ennesima rottura con l’ex ballerino d’Amici avrebbe potuto prendersi del tempo solo per lei, ma Elio l’è stato particolarmente vicino.

Ad oggi non è noto se c’è stato un tradimento da parte di De Martino com’è stato più volte detto, ma di sicuro Belen ha trovato la persona giusta per farsi consolare. Elio e Belen sono amici da tempo e per lei è stato più facile confidarsi: “Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché un ragazzo per bene per bene”. Ha dichiarato sui social.

Belen Rodriguez: “Dall’amore all’amicizia di fa presto…“

La showgirl argentina ha poi aggiunto che Elio le ha dato forza e sostegno, gli ultimi mesi per lei non sono stati facili. Lorenzoni conosce il suo carattere e le fragilità che nasconde e ha saputo conquistarla.

Un uomo che l’è stato amico per anni e che oggi è convinta d’amare: “Sai dal voler bene, quando c’è una bella amicizia all’amore si fa in fetta. Comunque stiamo insieme da 5 mesi”. A quanto pare i due hanno anche deciso d’andare a convivere nella nuova casa che la Rodriguez ha acquistato a Milano.