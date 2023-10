Veronica Gentili invita Belen a Le Iene: la risposta dell’argentina

Veronica Gentili ha debuttato alla conduzione de Le Iene. La giornalista, reduce da una stagione di successo a Rete 4, è stata invitata dai vertici Mediaset a dare un volto più composto al programma di Parenti. Insieme a Max Angione Veronica ha aperto il programma salutando Belen Rodriguez. La neo conduttrice ha invitato la showgirl argentina a partecipare ad una delle puntate.

In tal modo ha messo a tacere ogni possibile polemica: “Voglio fare una cosa che non ho fatto prima, voglio salutare con affetto la persona che mi ha preceduto sul palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno, Belen Rodriguez”. Le parole della giornalista sono state condivise anche d’ Angione che ha lavorato con Belen per ben due stagioni del programma.

“Ciao Belen, mi manchi, vorrei salutarti in maniera professionale. Belen ti bacio, torna a trovarci”, ha dichiarato il comico che non ha nascosto che l’argentina gli manca. I fans hanno condiviso il messaggio della conduttrice, e sarebbero contenti di rivedere Belen a Le Iene, anche se per il momento la showgirl non ha risposto all’invito.

Belen Rodriguez, non risponde a l’invito de Le Iene

Il messaggio di Veronica Gentili è arrivato direttamente a Belen che per il momento non ha risposto. L’argentina non ha declinato l’invito, ma non ha nemmeno accettato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Corona a Domenica in, la showgirl non starebbe bene. I fans hanno notato che è visibilmente dimagrita.

Il malessere di Belen sarebbe legato alla fine della relazione con Stefano de Martino. E anche se oggi è legata a Elio Lorenzoni, è evidente che l’addio all’ex ballerino l’ha toccata profondamente.