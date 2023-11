Belen Rodriguez in dolce attesa? La risposta diretta della showgirl

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez è stata più volte al centro del gossip. La sua assenza dai social ha alimentato ancora di più i rumors, pettegolezzi legati soprattutto alla fine del suo matrimonio con Stefano de Martino. Al suo fianco l’amico Elio Lorenzoni oggi suo fidanzato.Per lui la showgirl argentina ha anche cambiato casa e ha fatto delle scelte importanti.

Nei giorni scorsi Belen ha confermato d’essere fidanzata con Elio da circa 5 mesi, cosa che ha suscitato alcuni sospetti visto che in quel periodo è apparsa a Napoli con i figli in occasione della festa dello scudetto. Evento condotto proprio da Stefano de Martino. Belen oggi sembra stare meglio, è apparsa più sicura di se ed è determinata anche a rispondere a chi fa insinuazione inesatte sulla sua vita privata.

Dopo aver ammesso d’essere legata a Lorenzoni il gossip si è scatenato su una sua presunta terza gravidanza. L’argentina è intervenuta e ha messo tutti a tacere: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena”, ha risposto Belen ad un utente decisamente curioso e insistente. Intanto l’argentina si gode le sue giornate di relax con il neo fidanzato e non manca di far partecipi i fans del suo momento di pace.

Belen Rodriguez ritorno in tv: ecco quando

Belen Rodriguez ha anche rivelato che è prossima a tornare in video. Dopo questo periodo lontano dal lavoro è determinata a riprendersi il suo spazio nel mondo dello spettacolo.

Un fan le ha chiesto quando la rivedremo in video, immediata la risposta dell’argentina che spera d’aver soddisfatto tutte le curiosità degli utenti: “Torno presto! Fra poco poco! Sempre meno…”, non ha rivelato ulteriori dettagli.