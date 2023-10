Belen Rodriguez rompe il silenzio: riappare sui social dopo 11 giorni

Nelle ultime settimane i fans di Belen Rodriguez hanno più volte manifestato la loro preoccupazione per l’argentina. La showgirl non solo sarebbe apparsa decisamente dimagrita, ma è anche sparita dai social riducendo prima la sua presenza e poi scomparendo del tutto. A quanto pare la separazione da Stefano de Martino l’ha provata notevolmente e anche se al suo fianco c’è l’imprenditore Elio Lorenzoni la sofferenza non sembra ridursi.

Negli ultimi dieci giorni Belen non ha postato nulla sul suo profilo e non ha neanche risposto al saluto di Veronica Gentili e Max Angioni che l’hanno invitata a Le Iene. Inoltre si è anche detto che la showgirl avrebbe lasciato Milano per un periodo. Si sarebbe trasferita in una città vicino al capoluogo lombardo, con lei sempre Lorenzoni. Santiago e Luna Marì sarebbe accuditi dai nonni, gli zii Jeremias e Cecilia, e i rispettivi padri. Ma dov’è Belen? E cosa sta succedendo.

In queste ore la Rodriguez è riapparsa sui social, dando il suo primo segnale di vitalità: “Mi mancate…mi siete mancati tanto” questa la didascalia che accompagna la storia che la ritrae in primo piano. Belen è sorridente, indossa un abito fiorato e appare determinata a tornare in pista. Eppure nei giorni scorsi il Corriere della sera ha rivelato che è scomparsa a seguito d’un ricovero: “Secondo alcune indiscrezioni, la modella sarebbe in cura in una clinica di Padova, Villa Maria, dove sarebbe arrivata nei giorni scorsi”. Notizia non confermata da fonti ufficiali.

Belen Rodriguez: “Mi mancate“

Nella storia Belen Rodriguez non rivela cos’ha fatto negli ultimi giorni, ma appare serena. Quello che le preme è fare sapere ai suoi tanti followers che li pensa e che le mancano. Nonostante l’assenza volontaria non ha dimenticato i fans che le hanno sempre dimostrato affetto e sostegno.

Non è chiaro quale sia il futuro di Belen, ma sicuramente riuscirà ad alzarsi ancora una volta e a godere di tutte le cose belle che la vita le ha riservato fino ad ora.