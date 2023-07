Belen Rodriguez confessa: “Ho lasciato io Mediaset”

L’annuncio dei nuovi palinsesti Mediaset ha lasciato in sospeso il ruolo di Ilary Blasi che potrebbe non condurre la prossima edizione de L’Isola dei famosi e quello di Belen Rodriguez che è rimasta fuori dai format della rete del Biscione. L’argentina non sarà tra i protagonisti di Tu si que vales ma non condurrà neanche Le Iene, programma che ha portato a conclusione nonostante l’addio improvviso di Teo Mammuccari.

Oggi Belen rompe il silenzio e spiega cos’è successo: “Me ne sono andata io” ha dichiarato ai followers preoccupati per il suo destino televisivo. I fans l’hanno rassicurata che presto le arriveranno nuove proposte, inoltre ha le sue aziende da seguire: “Cara Belu, sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante, hai anche le tue aziende da seguire”, le scrive un utente. Risponde lei: “Fatto apposta per questo”.

A quanto pare l’argentina non è affatto preoccupata per il suo futuro. Ha molti progetti da realizzare e non è affatto pentita della decisione presa. Tra l’altro è tra i protagonisti della nuova edizione di Celebrity Hunted insieme alla sorella Cecilia. Il programma andrà in onda su Prime Video nelle prossime settimane ed è già stato registrato. Non è noto se Belen abbia deciso di dedicarsi alla famiglia prendendo le distanza dalla tv per un anno.

Belen Rodriguez mamma a tempo pieno?

La showgirl argentina è impegnata su più fronti, la tv non è la sua sola fonte di reddito. E’ anche per questo che allontanarsi d’alcuni programmi iconici di Mediaset come Tu si que vales non appare una scelta non pensata. Ora Belen desidera fermarsi, dedicarsi ai suoi figli in particolare alla piccola Luna Marì e selezionare al meglio le proposte che le arriveranno.

Capitolo a parte Ilary Blasi che attualmente si trova in sud America con il neo fidanzato e non sembra affatto preoccupata del suo futuro professionale. Già lo scorso anno voleva allontanarsi dalla tv, prendendosi un periodo di riposo anche dall’eco mediatico.