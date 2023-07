Belen Rodriguez e Stefano de Martino è addio? Le foto compromettenti di Chi

Da settimane le voci su un presunto addio tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino si sono fatte sempre più insistenti. Solo qualche settimana fa sono apparsi in barca, insieme a Santiago e Luna Marì si sono concessi una vacanza all’isole Pontine, poi non sono stati più visti insieme. In seguito Belen ha cancellato dal suo account Instagram tutte le foto con Stefano e questo ha alimentato ancora di più i pettegolezzi.

Per ora i diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, tuttavia i sospetti sulla fine del rapporto sembrano certi. A sostenerli anche il magazine Chi che ha paparazzato l’argentina insieme all’imprenditore Elio Lorenzoni. I due si conoscono da tempo, per la precisione da quanto Belen frequentava Spinalbese. Ad oggi appaiono molto in confidenza e nulla esclude che possano avere una relazione.

Il magazine Chi ha avvistato i due alla festa d’Ignazio Moser, cognato di Belen. Un party dov’era presente la famiglia Rodriguez e alcuni amici della coppia. Unico assente? Naturalmente Stefano de Martino che non appare in pubblico con la famiglia della Rodriguez da tempo. Lorenzoni e Belen hanno trascorso la giornata insieme, poi Santiago è rimasto con i nonni mentre la Rodriguez è tornata a casa accompagnata dall’imprenditore. Cos’è successo dopo? Il settimanale di gossip non sembra avere dubbi e da per certa la relazione.

Belen e Lorenzoni notte trascorsa insieme?

Sempre secondo quanto riporta il magazine Chi dopo che Lorenzoni ha accompagnato Belen a casa si è trattenuto. A quanto pare i due avrebbero trascorso la notte insieme. Per ora Stefano, che è stato riconfermato dai vertici Rai alla guida di Bar Stella, non ha rilasciato nessun commento. Sta lasciando gli addetti ai lavori chiacchierare.

Tuttavia è certo che qualcosa è successo viste alcune reazioni della showgirl argentina. Presto la verità verrà fuori e i due vip non potranno più nascondersi. Credere che tra Belen e Stefano sia finita ancora una volta non è facile.