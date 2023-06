Belen Rodriguez e Stefano De Martino primo scatto dopo mesi: crisi scongiurata?

L’estate è sicuramente la stagione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Negli anni precedenti i due sono stati spesso protagonisti del gossip per svariate ragioni, e la cronaca rosa ha creato intorno ai loro scatti delle proprie fiction. Da mesi i due non apparivano insieme e in più occasioni si è parlato di una crisi in corso, affermazione a cui l’ex ballerino d‘Amici e Belen hanno dato poca importanza.

E se la showgirl argentina ha continuato ha condividere momenti della sua quotidianità, Stefano per una serie di ragioni non è apparso vicino alla compagna. Ufficialmente De Martino ha lavorato da Napoli, ha registrato Stasera tutto è possibile e Bar Stella, mentre Belen era impegnata a Milano con la conduzione de Le Iene. Insomma materialmente i due non potevano trascorrere molto tempo insieme, ma non hanno mai parlato di crisi. Da ricordare che Stefano e Belen ha superato due addii e si sono sempre ritrovati.

In questi gironi i due sono riapparsi insieme. Si sono concessi una splendida vacanza con Santiago e Luna Marì in barca nelle acque del Mar Tirreno, tra Ponza e Palmarola. Il natante è molto grande ed è stato acquistato da De Martino per un costo di circa 280mila euro.Di soluto è ancorata al porto di Napoli.

Belen e Stefano de Martino nessun addio in corso

I primi giorni dell’estate 2023 Belen e Stefano de Martino li hanno voluti trascorrere sul loro gozzo che porta il nome di Santiago. La showgirl argentina ha condiviso una serie di scatti della sua splendida vacanza in famiglia, dove appare nelle vesti di mamma affettuosa con la piccola Luna Mari, ma anche di compagna attenta e premurosa.

Ora che sono lontani dai vari studi tv i due conduttori si sono dedicati al loro amore, la prossima stagione tv a quanto pare sarà molto impegnativa per entrambi.