Belen Rodriguez rende noto l’esito del tampone

Belen Rodriguez ha pubblicato in una storia d’Instagram il certificato che attesta la sua negatività al Coronavirus. La showgirl argentina di fatto ha dovuto fare il tampone appena atterrata all’aeroporto di Capodichino proveniente da Ibiza, Belen in attesa dei risultati è rimasta nella località dove ha preso in affitto una splendida villa a Marina Piccola.

Belen che probabilmente è in compagnia della sorella Cecilia Rodriguez e del piccolo Santiago è risultata negativa e questo le permetterà di continuare le sue vacanze a Capri. La Rordriguez ancora una volta impegnata nella conduzione di Tu si que Vales tornerà presto alla sua quotidianità ma per il momento si gode gli ultimi giorni di serenità.

Criticata anche per alcuni particolari scatti pubblicato sul suo profilo Instagram Belen da settimane non appare e non ha commentato i rumors che la vorrebbero legata all’hair stylist milanese Antonino Spinalbese, anzi per molti l’uomo è scomparso dai radar del gossip e della loro particolare amicizia non ci sono stati nuovi avvistamenti.

Belen Rodriguez fine di un’estate non troppo magica

Nonostante le circostanze particolari effetto Covid e gli ultimi contagi dovuti ad alcuni focolai nati in Sardegna Belen Rodriguez è riuscita a godersi le sue vacanze, è passata da una località all’altra ma nonostante tutto non ha fatto a meno del suo amato mare. Ora che sa d’essere negativa è sicuramente più serena, ma non ignora che il pericolo del contagio è ancora dietro l’angolo per questo è attenta a rispettare tutte le regole imposte per evitarlo e questo a tutela anche del piccolo Santiago che nelle prossime settimane dovrà tornare a scuola.