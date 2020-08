Belen Rodriguez nuovo flirt con l’hair stylist Antonino: le parole dell’ex di lui

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese il flirt continua? I due non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito. Le parole dell'ex dell'hair stylist

Coinvolta in un nuovo flirt di fine estate Belen Rodriguez preferisce il silenzio a tanto rumore, la showgirl argentina infatti non ha ancora proferito nessun tipo di dichiarazione in merito al suo presunto nuovo amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

I due sono attualmente ad Ibiza dove stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme ad alcuni amici, ma a quanto pare fra la showgirl e l’hair stylist c’è del tenero. Paparazzati dal magazine Vero che ha immortalato un presunto bacio fra i due, non ci sono ad oggi ulteriori prove che Belen abbia trovato un nuovo amore dopo aver archiviato la storia con Stefano de Martino e il breve flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

A commentare la neo relazione non sono i diretti interessati ma l‘ex fidanzata di Spinalbese Chiara che attualmente vive in Oriente e che è stata interpellata per dire la sua in merito a questo neo amore che tanto sta incuriosendo: “Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram.”

Antonio Spinalbese fidanzato di Belen Rodriguez? Parla l’ex Chiara

Le parole dell’ex di Antonio Spinalbese, Chiara, sono state affidate direttamente a Instagram piattaforma in cui la giovane ha spiegato come sta vivendo la notizia nonostante il distacco dall’hair stylist sia avvenuto qualche mese fa: “Per il resto vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno. Ognuno di noi è unico e speciale a modo suo, non scordatevelo mai”.