Belen Rodriguez: “Sto pensando ad un altro figlio”

Belen Rodriguez sta trascorrendo, non senza timori, la quarantena a Milano insieme a Stefano de Martino, nonostante i contro di una libertà limitata nel proprio domicilio la coppia si è mostrata più volte sui social serena e disponibile a condividere i loro momenti di vita quotidiana.

La showgirl ha rilasciato un’interessante intervista la settimanale Chi a cui ha rivelato d’essere pronta per dare un fratellino o sorellina a Santiago, ora che il rapporto con Stefano si è stabilizzato i due stanno pensando d’allargare la famiglia, del resto in molti hanno insinuato che il ritorno di fiamma della showgirl verso il ballerino fosse mosso proprio dal desiderio d’avere un altro figlio.

Belen ha infatti dichiarato che ora che la mamma è in Italia e vive nel suo stesso palazzo può affidarle Santiago e lei e Stefano possono ritagliarsi del tempo solo per loro: “Sì, Stefano e io lavoriamo per un altro figlio. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione.“

Belen Rodriguez ha rivelato che con Stefano ha ritrovato una dimensione nuova, diversa da prima ma sempre molto appassionante oltre tutto le ha ridato quella serenità che per un periodo aveva perso soprattutto durante la sua relazione con Iannone. La showgirl argentina ha anche aggiunta che sta bene sola con l’ex ballerino di Amici di conseguenza la quarantena non le pesa: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”