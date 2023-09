Chiara Ferragni lascia Parigi: Fedez ricoverato

Le ultime notizie rivelano che Fedez si troverebbe in un clinica ospedaliera. Il rapper sarebbe stato ricoverato per degli accertamenti, anche se alcune fonti rivelano che sarebbe prossimo a sottoporsi ad un secondo intervento. Non è chiaro cosa stia succedendo, visto che i diretti interessati per il momento non hanno rilasciato dichiarazioni.

E’ certo che Mr. Marra che conduce il podcast Muschio Selvaggio con Fedez ha rivelato durante una diretta Twitch che il collega non sta bene e ha chiesto agli ascoltatori di mandargli un affettuoso abbraccio. Marra non è entrato nel dettaglio, ma ha fatto ben capire che il giudice di X Factor si trova in ospedale. Intanto Chiara Ferragni, che dopo la fashion week milanese, è volata a Parigi per la settimana della moda, sembra essere rientrata a Milano.

- Advertisement -

Sui social Chiara ha riferito che è rientrata in Italia prima del previsto per un’emergenza. Non ha riferito altro, ma in molti hanno sommato gli indizi deducendo che sarebbe corsa al fianco del marito. In seguito ha mostrato degli scatti con i figli a conferma che non è successo nulla di grave e che la situazione è sotto controllo. Per ora i Ferragnez non hanno rilasciato dichiarazioni, ma vista la loro attiva vita social non mancheranno di spiegare l’accaduto.

Fedez, operato al pancreas

Le condizioni di salute di Fedez preoccupano i fan anche quando si tratta di semplici controlli. Il rapper poco meno di due anni fa ha affrontato una delicata operazione al pancreas, un intervento riuscito che però ha cambiato il suo stile di vita.

- Advertisement -

Il cantante ha condiviso con i followers ogni momento della sua malattia, rivelando anche tutta la sua gratitudine alla moglie che gli è sempre stata accanto. Dopo pochi mesi dall’operazione Fedez è tornato sul palco, una ripresa a cui neanche i medici credevano. Il cantante voleva tornare al suo lavoro prima possibile.