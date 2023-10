Beni culturali: occasione in varie città per archivisti, esperti di restauro libri e addetti progettazione

Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è una società in house del Ministero della Cultura. Nella pagina lavora con noi è possibile trovare diverse opportunità professionali, ci sono selezioni aperte per archivisti, restauratori libri e altri beni culturali, addetti progettazione e rendicontazione. Le domande e informazioni dettagliate le potete trovare in questo link, le domande vanno inviate entro il 18 ottobre 2023. I contratti sono a tempo determinato trasformabili in indeterminato, il processo di selezione prevede tra gli step test a risposta multipla e colloquio motivazionale e tecnico.

Rieti: assunzione per esperto nel restauro di materiali librari ed archivistici, manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale

La sede di lavoro è a Rieti, non c’è un numero indicato di posizione aperte, il contratto è a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Domanda entro il 18 ottobre. Richiesto titolo di studio incluso nell’elenco Restauratori di Beni culturali, pubblicato sul sito DG Educazione. Richiesta esperienza minima di 24 mesi.

Archivista Sedi di Chieti, Cuneo, Pescara, Siena

La sede di lavoro è nell’elenco di città che abbiamo indicato nel titolo. Per gli archivisti il contratto sarà a tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato. Domanda entro il 18 ottobre 2023. Titolo di studio richiesto laurea specialistica o magistrale nel settore Beni culturali e diplomi presso scuola di specializzazione beni archivistici, librari, archivistici, eccetera. Esperienza richiesta di 24 mesi.

Addetto progettazione e rendicontazione opere pubbliche: sedi di Torino e Matera

Nella pagina job.ales-spa.com troviamo due domande diverse, una per la sede di Torino e l’altra per la sede di Matera. Anche qui domanda da inviare entro il 18 ottobre 2023. Nel sito troverete il link di candidatura con le istruzioni da seguire. Il contratto sarà a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Titolo di studio richiesto: Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale “Ingegneria edile-architettura” o in “Architettura”. Esperienza richiesta: 24 mesi.